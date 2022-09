První zranění kolena tak nějak překonal, ale když přišly problémy také s druhým kolenem, věděl, že je zle. „Hned, co se mi zranění stalo, mi bylo jasné, že to bude opět vážné. Ta bolest a pocity byly úplně stejné jako zranění prvního kolena,“ uvědomoval si fotbalista, jemuž stopku vystavil jeden nevinně vypadající souboj v zápase s českobudějovickou rezervou.

„Ale úplně přesně si to už nepamatuji. Vím, že hráč Budějovic běžel proti mně, chtěl jsem mu stoupnout do cesty a zbrzdit ho. Natáhl jsem se tam na dlouhou nohu, po střetu mi zapraskalo v kolenu a už to prostě bylo. Protihráč za to rozhodně nemohl,“ vybavuje si osudovou chvíli.

Fotbalista Daniel Pavlovič (vpravo v dresu Katovic) ukončil ve 28 letech kariéru.Zdroj: Jan Škrle

Prognóza? „Ta je taková, že mám přetržený přední zkřížený vaz jako při prvním zranění, ale navíc mám ještě prasklý postranní vaz a meniskus. Takže se vlastně pokazilo všechno, co se pokazit mohlo,“ posteskl si jinak věčně usměvavý chlapík, který léta působil také v kádru divizních Klatov, a tam zažil dost možná své nejúspěšnější roky kariéry.

„Do Klatov si mě tehdy vybral trenér Milan Dejmek, který mě vedl už čtyři roky v Plzni na střední škole. Musím říct, že mi Klatovy neskutečně přirostly k srdci. Bavilo mě to tam po fotbalové stránce, ale i mimo fotbal. Mám tam spoustu kamarádů a pokaždé se na ně moc těším. Navíc jsme tam společně hráli i s Františkem Divišem, Petrem Kotrbou a Lukášem Bálkem, takže jsem si připadal vlastně jako doma,“ svěřil se Daniel Pavlovič.

„Zažil jsem tam své nejlepší fotbalové období. I když mě mrzí, že jsem si nezahrál více než divizi, tak jsem díky působení v Klatovech mohl alespoň trochu vrátit obrovskou fotbalovou podporu rodičům a dědovi, kteří se na mě od malička jezdili koukat a fandili mi. Tím, že se nám dařilo v pohárových zápasech MOL Cupu, jsem je mohl vzít na „profi“ zápasy. Nejvíce vzpomínám na souboj proti Mladé Boleslavi, kde v tu dobu hrála jména jako Milan Baroš, Jan Chramosta, Jiří Skalák a další. Byl to super zážitek, a navíc před plným klatovským stadionem,“ rozplývá se Pavlovič, jenž ale bez fotbalu nezůstane.

V Katovicích totiž přijal nabídku na pozici vedoucího mužstva. „Je to tak. Pan Hajdušek (předseda klubu – pozn. autora) mi to nabídnul a já si to rád zkusím. Budu moci být dál s klukama alespoň takhle. Jediné, čeho se bojím, je to, aby mě to akorát více nemrzelo a netrápilo, když budu jezdit na fotbal a budu vědět, že si nemůžu zahrát,“ přemýšlí nahlas a na závěr ještě děkuje.

Fotbalista Daniel Pavlovič (v červeném dresu Klatov).Zdroj: Deník/Martin Mangl

„Chtěl bych poděkovat všem, kteří se nějak podepsali na tom, že jsem hrál fotbal 22 let. Ať už trenérům, spoluhráčům, fanouškům, kteří jsou v Katovicích skvělí, nebo lidem, co se kolem fotbalu pohybují. Děkuji svojí rodině, taťkovi, mamce a dědovi za celoživotní podporu. Děkuji přítelkyni, která trpěla pozdní návraty ze zápasů a fotbalových oslav a děkuji vůbec za možnost hrát fotbal. Byla to jízda, kterou jsem si užil naplno,“ uzavřel.

