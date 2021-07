Kdo přesně je to Modou Birame Ndiaye? Tahle otázka jistě napadla nejednoho z fanoušků plzeňské Viktorie poté, co klub v úterý večer oznámil, že s hráčem, který přišel na testy z druholigového Táborska, podepsal tříletou smlouvu.

Senegalský fotbalista Modou Birame Ndiaye se na tři roky upsal Viktorii, ve včerejším zápase na soustředění v Rakousku se radoval z gólu Jeana-Davida Beauguela. | Foto: fcv/Michal Belšán

Je to další z fotbalistů, které do Česka přivedl agent Daniel Chrysostome. Tedy stejný muž, z jehož stáje je i slávistický zázrak Abdalah Sima, o němž se teď čile spekuluje v souvislosti s chystaným přestupem do Anglie.