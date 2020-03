Sobotní duel s týmem z jihu Plzeňska okořenil svým startem také legendární Pavel Horváth, který k důležité výhře přispěl krásným gólem levačkou z přímého kopu. „Je vidět, že to Pavel pořád v noze má, byť si myslím, že gólman měl trošku zvláštně postavenou zeď. Ale chytit to nešlo,“ culil se trenér Čadek.

Kde je Horváth, tam se lidé baví. V sobotu bylo v zápise o utkání uvedeno, že bitvu Žichovic se Starým Plzencem sledovalo 550 diváků. Informace se však v neděli večer změnila na 350 přihlížejících. I tak je to na zápas druhé nejvyšší krajské soutěže nadstandardní kulisa.

„V sobotu v našem regionu hrála doma Sušice, jihočeské Katovice hostily Mýto, i proto jsem rád, že si na naše utkání našlo cestu tolik lidí,“ těšilo žichovického šéfa lavičky.

V minulé sezoně byla průměrná domácí návštěva Žichovic 73 diváků na zápas. V letošní sezoně? Téměř o trojnásobek vyšší. „Určitě za to může fakt, že máme Pavla v týmu, ale věřím, že je to i tím, že máme výsledky a jsme první,“ pravil nadšený Michal Čadek, jenž na závěr zhodnotil i samotný duel se Starým Plzencem. „V prvním poločase jsme měli více ze hry, i když musím přiznat, že jsme soupeři nabídli tři úniky. Hráči Plzence je však na velmi těžkém terénu nezužitkovali. I my měli šance a mohli jsme dát více než tři góly, ale to se nestalo. Ve druhém dějství už to byl spíš boj ve středu hřiště, zápas se už vlastně dohrával,“ uvedl kouč.