Vážím si toho, mám respekt a těším se, hlásí nový kouč klatovských fotbalistů

„Přišla mi SMS od předsedy fotbalových Klatov (Jindřich Sojka - pozn. autora), že by se mnou chtěl mluvit, tak jsem se mu ozval zpátky. Měl zájem se se mnou sejít a oslovit mě na pozici hlavního trenéra Klatov. Pak proběhla schůzka, která na mě udělala dojem. Líbilo se mi, že v Klatovech ví, co chtějí. Probírali jsme to, jak by probíhala vzájemná spolupráce, co by mě čekalo i nečekalo,“ prozradil Matěj Spěváček to, v jakém duchu se vedla první jednání s klatovským klubem.

Klatovský trenér Matěj Spěváček.Zdroj: Jindřich Schovanec

„Vize klubu mě oslovila, takže jsem na nabídku kývl. Bylo to malinko zvláštní, protože jsem po konci v Mýtě nečekal, že by takhle rychle mohla přijít nabídka z divize, ale strašně si toho vážím a mám velký respekt před výzvou, kterou jsem tady dostal,“ uvedl charismatický trenér exkluzivně pro Deník.

Hráčská kariéra trvala 20 let, impulsem mu byl starší bratr

Ale hezky od začátku, vraťme se o více než dvě desítky let zpátky. Matěj Spěváček začínal s fotbalem už ve čtyřech letech a jeho aktivní hráčská kariéra trvala dvacet let. „Impuls k tomu, že začnu hrát fotbal, jsem dostal díky mému bráchovi, který je o tři roky starší. Táta ho odvážel na fotbal, na tréninky, a já jezdil s nimi. A takhle to vlastně celé začalo,“ vzpomíná Matěj Spěváček.

Klatovský trenér Matěj Spěváček.Zdroj: Jindřich Schovanec

První fotbalové krůčky dělal ve Slavoji Mýto, kde kopal za mladší i starší přípravku a za žáky. Ve čtvrté třídě odešel do Rokycan, odkud si na dva roky odskočil do Viktorie Plzeň. V Rokycanech byl Spěváček až do svých čtyřiadvaceti let, kde hrál za dorost a divizi za muže. Jeho fotbalová kariéra ale neměla dlouhého trvání. Zradilo ho totiž zdraví. „Jsem po dvou operacích pravého kolena, a třetí operaci plastiky kolena odkládám už přes dva roky,“ vysvětluje.

Klatovští fotbalisté mají nového trenéra! Je nejmladším koučem v historii klubu

Jeho problémy nebyly projevem jakési únavy materiálu, ale zranění při zápase. „Hráli jsme v Rokycanech proti Motorletu, já se zranil a musel na první operaci. Místo toho, abych šel pak ještě na druhou operaci, začal jsem to zase zkoušet, ale nešlo to… a pak to šlo se mnou z kopce čím dál víc,“ smutní. „Věděl jsem, že moje hráčská kariéra už moc dlouhá nebude,“ pokrčil rameny.

První trenérské krůčky? Ráno do školy, odpoledne na fotbal

U fotbalu ale zůstal, zaujalo ho trenérské řemeslo. A to dokonce daleko před jeho zraněním. „Když jsem byl v patnácti ve Viktorce, byl jsem mimo zhruba na tři týdny kvůli problémům s třísly. Nemohl jsem trénovat, nic, ale pamatuji se, že jsem v Holoubkově, odkud pocházím, chodil trénovat stejně mladé kluky. Ráno jsme spolu seděli ve škole, odpoledne jsme šli na trénink,“ usmívá se.

S oficiálním trénováním začínal ve 22 letech v Holoubkově, kde trénoval děti, a pak se vypracoval na Grassroots trenéra mládeže pro okres Rokycany. „Postupem času jsem ale chtěl zkusit něco víc, chci říct, trénovat nějaký tým, na což nebyl kvůli mé funkci Grassroots trenéra mládeže čas, takže jsem pak byl v devatenáctce Rokycan jako asistent trenéra Michala Veselého a poté jsem po domluvě s panem Vašicou šel do Mýta jako jeho asistent. Mýto jsem po jeho konci převzal jako hlavní kouč a teď jsem v Klatovech,“ líčí Spěváček.

Trenér Matěj Spěváček ještě na lavičce Slavoje Mýto.Zdroj: Deník/Václav Havránek

Matěj Spěváček je i přes svůj nízký věk už teď uznávaným trenérem, který se snaží neustále zlepšovat. Žádný vzor ale nemá.

„Abych byl přesný, tak nemám číslo jedna v tom smyslu, že bych měl nějakého trenéra doma vystaveného na zdi. Ale trenérů, od kterých si snažím něco vzít, je několik. Jednak je to pan Vašica, s nímž mám nadstandartní vztahy, a musím zmínit také Pavla Aubrechta, současného kouče Radnice. Pavel mi v začátcích dost poradil, řeším s ním spoustu věcí. Když jsem v nouzi a potřebuji poradit, vím, na koho se obrátit,“ říká Spěváček.

„A co se týče profesionálních trenérů, tak zmíním třeba Pepa Guardiolu či Jürgena Kloppa. Nesnažím se nikoho kopírovat, to vůbec ne, ale snažím se vzít od každého to, co mi přijde zajímavé a prospěšné pro mou práci,“ podotýká.

