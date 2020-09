„Myslím si, že jsme hráli celkem dobře, ale musím podotknout, že soupeř k nám přijel pouze s deseti hráči. Jsme samozřejmě rádi za výhru, tři body i další čisté konto, ale teprve další zápasy nám ukáží, jak na tom skutečně jsme,“ tvrdí Vališ, který se proti víkendovému soupeři trefil mimo jiné i krásně z voleje. „To byl asi nejtěžší gól. Naopak nejlehčí práci jsem měl po centru Maděry, kdy jsem měl spoustu času a uklízel to hlavičkou do prázdné branky,“ prozradil.

Šest gólů v zápase dal běšinský snajpr s číslem 11 na zádech vůbec poprvé ve své fotbalové kariéře. „Mezi muži to byla určitě moje premiéra. Na konci podzimu budu muset pozvat kluky z týmu na pivo,“ usmívá se Miroslav Vališ. Mimochodem, proti Spůli se jednou trefil také Vališův o sedm let mladší bratř Jiří. „Hraje se mi s ním dobře. Je to něco ve stylu „já na bráchu, brácha na mě“,“ doplnil Miroslav.