A to nejen kvůli svojí bohaté fotbalové minulosti, vstřelil také první dva góly zápasy v poločase střídal a pak už si jen užíval parádní atmosféru. Po utkání pak nešetřil chválou na kampaň, kterou rozjel rokycanský klub před zápasem.

„Byla to názorná ukázka toho, jak se dají lidi pobláznit, aby přišli na fotbal a udělali si pěkné odpoledne. Mohl by to být návod i pro jiné kluby a nejen ty divizní, ale i prvoligové,“ usmíval se 35letý fotbalista.

Vzpomenete si, kdy jste dal dva góly v jednom zápase?

Jéé… To už asi nějaký pátek bude. Přece jen mívám spíš defenzivní úkoly, hraju vzadu a nedostávám se tak často do zakončení ze hry.

Nakonec z toho byl málem hattrick… Ještě jednu střelu vám zblokovala obrana Rokycan.

Možná jsem si to nemusel zpracovávat a měl jsem střílet z první, ale důležité je, že jsme vyhráli. Lidi viděli hodně branek, atmosféra byla perfektní, hřiště dobré. Bylo to povedené utkání.

Jak na vás divizní Rokycany působily na hřišti?

Nebylo to, že by se všichni kluci postavili úplně dozadu a betonovali, chtěli hrát fotbal.

Šli jste do utkání úplně naplno?

Věděli jsme, že když podceníme začátek, je v pohárových zápasech možné cokoliv. Bývá to ošidné. Naštěstí se nám podařilo brzy vstřelit góly a vyhráli jsme. To byl hlavní cíl, postoupit.

Připomínalo vám to pohárové zápasy v Německu, kdy jste také začínali na hřištích outsiderů, ale i tak chodilo hodně diváků?

To máte pravdu, jsou to kolikrát velmi vyrovnané zápasy, protože je hrajete venku.

