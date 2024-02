Dvacetiletý odchovanec klatovského fotbalu Alexandr Sojka dává o sobě v přípravě druholigového Táborska pořádně vědět. Jedním gólem přispěl k nedávné výhře nad Příbramí, teď jednou branku pomohl svému jihočeskému týmu k vítězství 2:1 nad třetiligovou Jiskrou Domažlice, se kterou SILON na domácí umělce sice prohrával, ale dokázal skóre otočit.

Alexandr Sojka (vpravo) v dresu druholigového Táborska. | Foto: FC SILON Táborsko

„Soupeř do utkání vstoupil velmi aktivně, ale pak mu už došly síly a nám se podařilo vypracovat si nějaké šance a otočit zápas," hodnotil Alexandr Sojka pro klubový web. Skóre utkání otevřel chvíli po pauze domažlický útočník Jan Zajíček, ale záhy udeřil právě rodák z Klatov, který prožil svá mládežnická léta ve Viktorii Plzeň. „Už si to úplně přesně nepamatuji, ale vím, že Zemák trefil břevno, potom se to odrazilo přede mě a já jsem vystřelil z první. Jsem rád, že to skončilo v bráně," snažil se dvacetiletý záložník popsat svoji gólovou trefu, které stejně jako v zápase proti Příbrami (3:2) docílil levou nohou.

Táborsko v zimní přípravě odehrálo již pět přátelských duelů s bilancí čtyř výher a jedné porážky - ta přišla hned na úvod s prvoligovou Mladá Boleslaví (0:2). Nejbližší utkání absolvuje SILON už v sobotu, kdy od 11 hodin nastoupí na umělém hřišti FC Sellier & Bellot Vlašim. O čtyři dny později pak Táborsko doma na Soukeníku čeká souboj s béčkem Viktorie Plzeň, což pro Alexandra Sojku bude jistě pikantní střetnutí. Právě ze západu totiž do Táborska přišel.

