Tři body! Náročnou bitvu na hřišti Slovanu Podběrady rozhodl Martin Štancl

„Věděli jsme, že nás v Poděbradech nečeká nic jednoduchého. I přesto, že jsme měli častěji míč na svých kopačkách, tak jsme si v prvním poločase nevytvořili žádnou větší šanci, zatímco soupeř se z brejků dostával do dobrých příležitostí, ze kterých nastřelil tyč a několikrát i břevno," hodnotil Martin Štancl první dějství náročného boje na hřišti Poděbrad. Kvitoval, že po obrátce se obraz hry změnil. Pro Rapid rozhodně k lepšímu.

„Ve druhé půli jsme se začali dostávat do dobrých příležitostí a soupeře už do ničeho vážnějšího nepustili. Nakonec jsme na konci dali vítězný gól z rohového kopu, kdy se to ke mně odrazilo a já s dávkou štěstí propálil chumel hráčů před sebou," popisoval střelec klíčový moment střetnutí. „Jsem rád, že jsme to jako tým zvládli a domů si přivezli všechny tři body," dodal fotbalista Rapidu.

