Pomáhal při budování hřiště i jeho zázemí a jako dlouholetý starosta obce, kde „šéfoval“ úctyhodných 27 let, se významným způsobem podílel na výstavbě nejen pěkného mochtínského sportovního areálu, ale i na hladkém chodu všech dobrovolných spolků v obci.

Josef Šot byl v již dávných dobách také velice úspěšným sportovcem. Zejména v hasičském sportu, ve kterém reprezentoval okres Klatovy i na republikových soutěžích. Jako fotbalový brankář chytal za muže Mochtína několik sezon, pak se věnoval převážně funkcionářské a organizační činnosti.

Na modernizaci a zvelebování sportovního areálu (a nejen na něm) v Mochtíně odpracoval nespočet brigádnických hodin. Pomáhal a stále ještě pomáhá při organizaci všech významných akcí, které agilní TJ Mochtín pořádá nejen pro své členy, ale hlavně pro širokou sportovní veřejnost.

Byl uznávaným lektorem ČSČK (Červeného kříže) a též zdravotníkem TJ. Co by fotbalový rozhodčí řídil okresní soutěže, u dorostu vypomáhal jako vedoucí mužstva a stále pomáhá jako pořadatel při fotbalových zápasech v Mochtíně. Za jeho práci ve prospěch mochtínského sportu mu patří velké poděkování a k jeho životnímu jubileu mu mochtínští sportovci přejí do dalších roků pevné zdraví.