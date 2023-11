Přestože výsledek hovoří jasnou řečí, tak snadné to Jeseničtí neměli. A to především díky vlastní nemohoucnosti v koncovce, kterou uťal až chvíli před poločasovou pauzou Jakub Tintěra, jenž proměnil pokutový kop. „Na soupeře jsme vlítli s tím, že bychom už do poločasu chtěli vést alespoň o tři góly a prostřídat zaplněnou střídačku, aby si zahráli i ostatní. Hra byla od první minuty na jednu bránu, a to na tu sedlčanskou. Hodně o sobě dal vědět Honza Jeřábek, který mohl do patnácté minuty vstřelit hattrick, ale ne a ne mu to tam padnout," ilustroval jesenický trenér Roman Škrabal úvodní minuty víkendového střetnutí.