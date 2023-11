Hit podzimu vyhrály Horažďovice a slaví titul půlmistra, Švihov skončil třetí

Vyrovnání pak přinesla rychlá akce chvíli před poločasovým odchodem do kabin. První střelecký pokus jednoho z ofenzivně laděných borců Dolních Jirčan ještě jesenický brankář Vojtěch Blažek vyrazil reflexivně nohou, ale na dorážku v podání Jana Boháče byl už krátký. Malý moment po obrátce navíc mladý gólman v dresu Slavie inkasoval podruhé, a to z pokutového kopu, který proměnil osmadvacetiletý Ondřej Renner. A jelikož další branku už početná skupinka fanoušků obou týmů neviděla, tři body slavil domácí Čechoslovan.

„Do utkání jsme šli s disciplinovanou obranou, jelikož jsme věděli o ofenzivní síle soupeře. Jesenici jsme nepustili do větších šancí a díky skvělému přechodu do útoku jsme byli nebezpečným týmem. O poločase jsme šli do kabin za stavu 1:1 a naším cílem bylo vydržet vysoké tempo zápasu a ideálně přidat další gól. To se nám také povedlo hned v první minutě druhého poločasu, kdy gólman soupeře zavinil penaltu a šli jsme do vedení, které jsme udrželi až do samotného závěru," zhodnotil zápas obránce Dolních Jirčan David Šnajberk, pro kterého měl zápas se Slavií speciální příchuť. V Jesenici totiž trénuje mládež.

„Zápas byl zvláště pro mě speciální, jelikož jsem hrál proti týmu, za který jsem dříve nastupoval a proti klubu, ve kterém působím jako trenér mládeže. V tomto utkání jsme dokonce proti sobě nastoupili s Vojtou Blažkem, se kterým v Jesenici trénuji mladší žáky a jelikož jsme s Vojtou na tento zápas jeli rovnou z utkání žáků, tak se na nás naši kluci přijeli také podívat a fandit," prozradil čtyřiadvacetiletý fotbalista a kouč.

III. třída okresu Praha-západ, skupina A, 2. kolo: SK Čechoslovan Dolní Jirčany (červení) - SK Slavia Jesenice B (modré dresy) 2:1 (1:1).

K utkání se vyjádřil i zmiňovaný Vojtěch Blažek. Ten byl po závěrečném hvizdu pochopitelně o poznání méně spokojenější, než jeho soupeř, kamarád a trenérský parťák. „Zápas byl od začátku hodně speciální. Přišlo spoustu lidí - domácích fanoušků i od nás z Jesenice. Celý zápas se hrál ve výborné kulise," pochvaloval si Vojtěch Blažek, gólman jesenického mančaftu. „Jirčany na nás byly skvěle připraveny a skoro k ničemu nás nepustily. Jejich hráči byli naopak sami dopředu nebezpeční. Teď nás čeká dlouhá zimní pauza, kdy se musíme dobře připravit, abychom na jaře vstoupili do soutěže lépe," dodal.

Béčko Jesenice na podzim uhrálo celkem dvaadvacet bodů a zařadilo se za Krňany, béčko Jíloviště, zálohu Dolních Břežan a SK Vrané nad Vltavou na páté místo. Dolní Jirčany vstoupí do jarní fáze okresní trojky z osmé pozice.

Čechoslovan Dolní Jirčany - Slavia Jesenice B 2:1

Poločas: 1:1. Branky: 40. Boháč, 47. Renner z penalty - 35. Novák. Rozhodčí: Nezhyba. ŽK: 3:2 (17. Mravec, 62. Olmer, 65. Škrabák - 45. Blažek, 56. Štěpánek). Diváci: 100. SK Čechoslovan Dolní Jirčany: Kerbach - Šnajberk, Škrabák, Křižík, Olmer, Trávníček, Renner, Mravec, Keller (46. Lisák, 89. Kejval), Dostál (72. Sommer), Boháč (80. Přibyl). Trenér: Martin Dostál. SK Slavia Jesenice B: Blažek - Kindl, Bureš, Kolář, J. Novotný, D. Novotný, Novák, Potočník, Pitter (46. Tintěra), Ondrák, Štěpánek. Trenér: Pavel Zdanovec.

