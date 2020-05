„Tak bych to úplně nenazval. Spíš už zase trénujeme, řekl bych, že celkem na pohodu. Děláme to hlavně pro kluky, aby se alespoň nějakým způsobem udržovali,“ sdělil Deníku trenér Okuly.

Byť hráči během sportovního kómatu ztratili velkou část své fyzické kondice, tréninky na běhání zaměřené nejsou. „Nejsou a teď ani nebudou. Trénujeme dvakrát týdně, všechno děláme s míčem. Chodí nás teď na hřiště hodně, máme dost brankářů, takže trénujeme třeba střelbu,“ prozradil Kalivoda, jemuž se povedlo domluvit hned čtyři přípravné zápasy.

Ten první jeho družina odehraje poslední květnový den v Mochtíně. „Jsem za to rád, nikoho asi nebaví trénovat bez toho, aniž by hrál zápas. Pak nás ještě čekají tři duely doma – proti Nepomuku, Hrádku a Sušici. Po 20. červnu, kdy by normálně končila letošní sezona, si dáme chvíli pauzu. Pak se zase sejdeme a začneme se připravovat na další ročník v krajském přeboru,“ dodal.

Přípravné zápasy FK Okula Nýrsko



Neděle 31. května 17.00: Sokol Mochtín – FK Okula Nýrsko, sobota 6. června 17.00: FK Okula Nýrsko – FK Nepomuk, sobota 13. června 17.00: FK Okula Nýrsko – TJ Svatobor Hrádek, sobota 20. června (čas bude teprve upřesněn): FK Okula Nýrsko – TJ Sušice.