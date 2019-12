V plzeňské hale na Lokomotivě se uskutečnil fotbalový turnaj okresních výběrů v kategorii do 11 let, pořádaný krajským fotbalovým svazem. Mladí borci z Pošumaví zvládli turnaj bez jediného zaváhání a obsadili první místo.

„Naši hru zdobil neustálý pohyb bez míče, nabízení se do volných prostorů hřiště, aktivní presink, velice dobrá individuální činnost v technických dovednostech s míčem, a hlavně téměř bezchybná kombinace všech hráčů v poli, kdy jsme zakončovali v mnoha případech až do prázdné branky. Jen v prvním zápase, kdy jsme herně dominovali, nás soupeř potrestal při zaváhání v obranné činnosti, ale i přesto jsme utkání výsledkově zvládli. V dalších zápasech už to byla hra kočky s myší. O síle tohoto ročníku 2009 vypovídá fakt, že se kvůli nemoci nebo startu s o rok starším výběrem několik dalších talentovaných hráčů s námi turnaje nezúčastnilo. Kluci si zaslouží velikou pochvalu a několikrát byli odměněni potleskem diváků za pohledný fotbal. Jedinou kaňkou na jinak pěkném turnaji byla neúčast výběrů Plzeň-město a Plzeň-jih,“ uvedl trenér OFS Klatovy do 11 let Josef Juraši.

Výsledky OFS Klatovy U11: OFS Rokycany 3:2 (Kalaš 2, Toman), OFS Strakonice 6:0 (Hošek 2, Prexl, Melka, Kalaš, Valenta), OFS Plzeň-sever 8:0 (Prexl 3, Toman 2, Kalaš, Hošek, Konvalinka), OFS Tachov 8:1 (Prexl 3, Kalaš 3, Korbel, Konvalinka), OFS Domažlice 6:0 (Korbel 2, Prexl, Dvořák, Valenta, Kalaš).