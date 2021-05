TITUL, KTERÝ NIKDO NEČEKAL. Rok 2011 se do kroniky plzeňského klubu zapsal zlatým písmem. V posledním kole čekal na fotbalisty Plzeň ostravský Baník a výsledek 3:1 znamenal jediné - FC Viktoria Plzeň právě získala historicky první mistrovský titul v nejvyšší české soutěži. Byl to nejkrásnější dárek od party okolo kapitána Pavla Horvátha k oslavám 100 let od založení klubu. Kromě titulu, který nikdo nečekal, viktoriáni poprvé v historii klubu slavili postup do kvalifikační části prestižní Ligy mistrů.

Zdroj: archiv Deníku