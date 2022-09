„Věřím, že dokážeme Inter potrápit víc než Barcelonu,“ prohlásil Lukáš Kalvach na pondělní tiskové konferenci.

Lukáši, jak ten náročný program zvládáte?

Je to nabité, ale zvykáme si docela rychle. Tedy alespoň já. Snažím se dobře regenerovat, abych byl pokaždé připravený na sto procent. Jsou to pro nás velké zápasy, nikdo u nich nechce chybět. Přizpůsobuji tomu všechno.

Bude domácí utkání s Interem srovnatelné s tím v Barceloně? Co od italského soupeře očekáváte?

Je to další z velkoklubů, které nás ve skupině čekají. Ale věřím, že v domácím prostředí, kde máme velkou sílu, dokážeme Inter potrápit víc než Barcelonu.

Jak jste se na soupeře připravovali?

Myslím, že jsme nachystaní dobře. Máme za sebou první zápas na Barceloně, zkusili jsme si to a víme, do čeho jdeme. Věřím, že máme sílu na to uhrát dobrý výsledek, abychom měli ve skupině pořád o co hrát.

Dá se říct, že vzhledem k síle Barcelony a Bayernu je pro vás největší šance bodovat právě doma s Interem?

Možná, že Inter vypadá jako slabší ve srovnání s ostatními dvěma soupeři, ale pořád je to obrovský klub, má velmi kvalitní hráče. Takže bych neřekl, že nás čeká jednodušší zápas než minulý týden na Barceloně. My musíme odvést sto procent, nedat soupeři na hřišti moc prostoru, abychom mohli myslet na úspěšný výsledek.

Interu chybí v sestavě Lukaku? Bude to pro ně vůbec oslabení?

Pro Inter to oslabení asi je. Přece jen je to jeden z nejlepších útočníků na světě. Ale mají Džeka, který je stejně kvalitní. Pořád tedy mají v ofenzivě obrovskou sílu.

Už jste si Ligu mistrů zkusil minulý týden v Barceloně. Povězte, v čem je podle vás největší rozdíl oproti české lize?

Určitě v rychlosti . Ale také v celkové kvalitě hráčů, všichni patří k těm top na světě. Já jsem jen rád, že se s nimi můžeme poměřit a věřím, že to bude důstojné a nějaké body ve skupině získáme.

Viděl jste nějaký zápas Interu z poslední doby?

Sledoval jsem závěr posledního domácího utkání s Turínem, kdy vstřelili gól až v samotném závěru. Ukázali však svoji kvalitu. Ale doma máme proti nim šanci uspět. Věřím tomu.

Ze kterého z hráčů Interu máte největší obavy?

Jejich ofenzivní síla je obrovská. Nejen útočníci Džeko a Martínez, ale třeba i střední záložníci jsou velmi kvalitní. Ta útočná fáze Interu je skutečně kvalitní. Musíme si na ně dát pozor a pořádně je pohlídat.