Ve 26. kole oblastního přeboru fotbalové sezony 1998/1999 se totiž na Rozvoji utkali domácí borci s týmem z Rokycan. Bitva prvního celku tabulky se druhým nesla řadu otazníků, ale hlavně měla napovědět o tom, kdo po třicátém kole oslaví postup mezi divizní smetánku.

V případě vítězství Klatov by svěřenci trenéra Karla Krejčího utekli svému pronásledovateli v tabulce už na pět bodů a sen by nabíral na reálnějších obrysech. Pokud by ale v pikantním boji uspěly Rokycany, do čela tabulky nejvyšší krajské soutěže by se dostali o bod právě fotbalisté, které tenkrát jako kouč vedl legendární Zdeněk Michálek.

Důležitost zápasu si tak uvědomovali všichni. A fanoušci byli opravdu natěšení. Vždyť na tribuně i kolem hřiště za klandry se jich mačkalo patnáct set.

Na branku třaskavého souboje pak čekali všichni více než hodinu. V 64. minutě ale skončil míč v síti poprvé. K radosti domácích se trefil střídající Jiří Jánský. Jenže třináct minut před koncem nastala pro Klatovy komplikace. Po přísně udělené červené kartě musel hrací plochu předčasně opustit obránce Bušta. A Rokycany nakonec přesilovku pět minut před koncem využily zásluhou Duchka – 1:1.

Oba týmy se patrně již smiřovaly s dělbou bodů. A nic na tom nezměnila ani další karta červené barvy, kterou od rozhodčího Sedláčka viděl hostující Jurina. Jenže pak to přišlo. Moment, který vykouzlil úsměv na tváři klatovským hráčům i fanouškům.

Hřejivá fotbalová vzpomínka: postup do divize po 40 letech.Zdroj: archiv TJ Klatovy

Rokycanští se v první minutě nastaveného času nadechovali k útočné akci, kterou ale domácí obrana dokázala zhatit, a Klatovy nasadily k rychlému obratu. Antonín Brejcha poslal chytrou českou uličkou do brejku Jánského, jenž chladnokrevně přeloboval vyběhnutého gólmana Radu a kromě toho, že v ochozech rozpoutal neutuchající vlnu euforie, zajistil svému týmu tři body.

Body, které nakonec poslaly Klatovy do divize. Z Jánského se rázem stal hrdina, přitom na hřiště kouzelného a bláznivého zápasu přišel až v jeho průběhu. „Přijít z lavičky do rozběhnutého zápasu je těžké. Dnes se mi hrálo hodně špatně,“ říkal tenkrát klatovský střelec. „Hlavně vyhráli ti kluci, kteří zápas dokázali udržet i v deseti. Já jsem měl jenom štěstí,“ dodal skromným způsobem sobě vlastním.

Klatovy i díky této výhře odskočily soupeři na pět bodů a ve zbývajících čtyřech kolech měly již vše ve svých rukách. „Jirka Jánský je velmi kvalitní fotbalista a troufnu si říct, že jeho druhá branka byla divizní,“ mínil trenér TJ Karel Krejčí, který už bohužel tyto řádky číst nemůže – v červnu roku 2017 podlehl ve věku 63 let zákeřné nemoci.

Zdroj: Youtube

Slova uznávaného lodivoda ostatně potvrdil také jeho tehdejší protějšek na lavičce Rokycan. „O postupujícím do divize je podle mého názoru definitivně rozhodnuto. Klatovy mají vyspělé mužstvo a nepřichází v úvahu, že by ještě ztratily tolik bodů,“ měl jasno Zdeněk Michálek.

A měl pravdu. O týden později klatovští fotbalisté zvítězili v Blovicích (2:1), pak smetli Horažďovice (7:0), Domažlice (4:1) a na závěr i Chanovice (5:1). Radost z postupu do divize byla umocněná ještě tím, že Klatovy předtím tuto soutěž hrály naposledy v sezoně 1959/1960.

A to je sakra dlouhá doba. Tehdy však marné čekání konečně skončilo.