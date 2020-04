Ale pak přišla nabídka z prvoligové Slavie Praha, to se psal rok 2009. V sešívaném dresu se uvedl velmi dobře. Po gólových trefách v přípravných zápasech proti Hradci Králové a Kladnu se stal černým koněm v kádru renomovaného trenéra Karla Jarolíma.

Sebevědomého českého šampiona chtěl tvrdý kouč dovést do základní skupiny Ligy mistrů a v posledním předkole milionářské soutěže k tomu měl hodně blízko. Po bezbrankové remíze na půdě moldavského Šeriffu Tiraspol stačilo Slavii v domácí odvetě vyhrát o jediný gól. Od 15. minuty vedla, když Adam Hloušek, nyní hráč Viktorie Plzeň, přesně hlavičkoval do odkryté branky.

I přes vyložené šance na obou stranách svítil pro Pražany postupový stav 1:0 na ukazateli skóre i v 89. minutě, kdy Jaroslava Černého z taktických důvodů vystřídal právě Libor Tafat. Nastavovaly se čtyři minuty, a když už domácí fandové zpívali oslavný chorál a čekalo se na závěrečný hvizd, tak to přišlo. To, co se nikdy nemělo stát. Nebo možná mělo, osud tomu tak asi chtěl. Poslední akce hostů přinesla zbytečný rohový kop a nechtěnou minelu Libora Tafata potrestal vyrovnávacím a hlavně postupovým gólem zcela volný Farreira.

Hosté vehementně slavili, domácím zbyli oči pro pláč a fandové červenobílých? Ti Tafatovi hlasitě spílali. Libor Tafat tak vedle nešťastné pohárové pětiminutovky odehrál v sešívaném dresu pouze devět minut v lize proti Brnu. Celý podzim strávil na lavičce áčka a v prosinci bez fanfár odešel na hostování do Mladé Boleslavi. Poté si zahrál ve druholigové Vlašimi a po přestupu do tehdy ještě třetiligových Kunic nejprve hostoval v Chomutově a nakonec před anabází v několika klubech nižších německých soutěží zamířil v roce 2014 na angažmá v domažlické Jiskře. Ani tam však tehdy sedmadvacetiletý útočník nezářil. Naopak. Jeho trápení pokračovalo a po podzimní části nikým nerušen zmizel do německého Bad Kötztingu.

Ještě před svým angažmá ve Slavii Praha oblékal kromě chanovického dresu i barvy „rodných“ Dobřan, Chlumčan, plzeňského Unionu, Doubravky, Karlových Varů i Klatov.

Komu se podaří obléct dres současného nejlepšího českého fotbalového týmu? Málokomu. Pro někoho splněný sen. Pro Tafata tížívá vzpomínka. A právě angažmá v klubu z Edenu bylo prestižním českým sportovním deníkem vybráno jako sedmý nejbizarnější přestup Pražanů. Mimochodem, nelichotivou anketu vyhrál Gino Van Kessel, druhý skončil Anssi Jaakkola a třetí Deniss Romanovs.