První vlašťovkou mezi přihlášenými je fotbalový areál FC Rokycany v Husových sadech, kde se nedávno odehrála v MOL Cupu epická bitva mezi divizním celkem domácích a prvoligovým Libercem, kterou z hlediště sledoval i Ladislav Hampl, alias Jarmil z Houslic. Dění kolem pohárového zápasu vzbudilo pořádný rozruch na sociálních sítích a pozornost se zdá, že se Rokycanským zalíbila. Teď se rozhodli usilovat o titul nejlepší fotbalové adresy v kraji.

„Nádherný areál se nachází na soutoku Holoubkovského potoka a řeky Klabavy na jihu. Na západě je obklopen chráněným územím Rokycanská stráň - Husovy Sady. Na východní straně areálu se nachází přírodní koupaliště s plaveckým bazénem,“ napsal Tomáš Kočí, vedoucí jednoho z žákovských družstev v odůvodnění nominace. V areálu jsou dvě travnatá hřiště, jedna umělá tráva třetí generace, dále pak tribuna se šatnami a restaurací.

Už dříve reportéři Deníku v Plzeňském kraji vybrali tři stadiony, kterým udělili divoké karty. Ale pokud vám ve výběru některé krásné fotbalové stánky chybí, tak vězte, že to je záměr. Vybírali jsme totiž pouze v nižších krajských soutěžích I. B třídě i v okresech. Proto jsme celkem logicky pominuli domažlický městský stadion Na Střelnici i nádherný areál v Přešticích, které byly nedávno zrekonstruovány kvůli evropskému šampionátu juniorek ve fotbale. Ale i některé stánky týmů z krajského přeboru by si jistě zasloužily nominaci.

My jsme však zvolili jinou cestu, a proto vám nabízíme stadionky v Dobřanech, kam zavítala v létě i plzeňská Viktoria, v Rakové, kde se zase pro změnu pravidelně koná Zaměstnanecká liga Deníku, a Janovicích nad Úhlavou.

Samozřejmě víme, že skvělých fotbalových adres máme v Plzeňském kraji mnohem víc, a neradi bychom někoho zvýhodňovali. Proto přihlaste svůj areál co nejdříve, abychom měli prostor představit ho na webových stránkách Deníku. No a pak už zbývá jediné, dát svému oblíbenému areálu co nejvíc hlasů, odměna rozhodně stojí za to. Přihlásit svoje místo můžete do 28. března.

Jak nominovat vaše oblíbené místo?

Stačí maličkost: pošlete email na adresu fotbalova.soutez@denik.cz. K zařazení do soutěžní ankety je zapotřebí adresa fotbalového areálu, minimálně jedna fotka ze hřiště, tribuny či zázemí, zdůvodnění nominace a jméno nominujícího. Nominace přijímáme do 28. března.

