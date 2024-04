Tři body! Náročnou bitvu na hřišti Slovanu Podběrady rozhodl Martin Štancl

Naposledy psárští fotbalisté, kteří se netají vysokými ambicemi, představili na půdě Slovanu Poděbrady, který doma příliš bodů nerozdává. Rapid přežil první poločas, ve kterém tahal za kratší konec provazu, ale po změně stran přepnul motory na vyšší rychlostní stupeň a zlepšeným výkonem si dokráčel pro důležité a velmi cenné tři body, které devět minut před koncem trefil Martin Štancl. „Jsem rád, že jsme to jako tým zvládli a domů si přivezli všechny tři body," zářil navýsost spokojený jednatřicetiletý autor vítězného gólu.

I. A třída Středočeského kraje, skupina B (20. kolo): SK Rapid Psáry - Vrdy 2:0 (0:0).Zdroj: Deník/Martin Mangl

„I přesto, že jsme měli častěji míč na svých kopačkách, tak jsme si v prvním poločase nevytvořili žádnou větší šanci, zatímco soupeř se z brejků dostával do dobrých příležitostí, ze kterých nastřelil tyč a několikrát i břevno. Ve druhé půli jsme se začali dostávat do dobrých příležitostí a soupeře už do ničeho vážnějšího nepustili. Nakonec jsme na konci dali vítězný gól z rohového kopu, kdy se to ke mně odrazilo a já s dávkou štěstí propálil chumel hráčů před sebou," hodnotil pak celý zápas. „Jsem rád, že jsme tohle náročné utkání zvládli vítězně, a že jsme to jako tým nevzdali, bojovali a soustředili se až do posledních minut," přidal se ke Štanclovi i jeho parťák Miroslav Kováč.

Právě Martin Štancl je jednou ze dvou zimních posil A týmu. To druhou je čtyřiadvacetiletý ofenzivní fotbalista Michael Azilinon, který se stejně jako Štancl po svém příchodu okamžitě zabydlel v základní sestavě a na jaře vstřelil už tři branky. Mimochodem: na chlup stejným příspěvkem k dosavadním třinácti jarním bodům přispěl také již zmiňovaný Martin Štancl.

Do konce sezony zbývá už jeden deset zápasů, ve hře je tedy ještě třicet bodů. Cílem je ale bezpochyby postup mezi elitu Středočeského kraje. Aktuálně nejlepším střelcem áčka Rapidu je Lukáš Kalous, který se trefil už devětkrát. O jeden gól méně má na svém kontě středopolař Lukáš Studnička. Nejtrestanějšími hráči Psár jsou Tomáš Proskočil s Ondřejem Pekem (oba viděli čtyři žluté karty), nejvytíženějším borcem mužstva je pak šestačtyřicetiletý brankářský nestor Tomáš Foferka, který v této sezoně odchytal už 1878 minut.

