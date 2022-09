Mezi desátou a jedenáctou hodinou měli kolemjdoucí na letišti komu mávat - tým nasedl do zvláštního letadla, sponzoři a další hosté dostali k dispozici druhý stroj. A fanoušci vzali útokem pravidelnou linku. Cíl: Barcelona, slavný stadion Camp Nou.

Už zítra tam Plzeň vstoupí do Ligy mistrů. Zahraje si proti jednomu z nejslavnějších klubů světa.

A hráči se nebojí. „Mohli bychom překvapit,“ vyhlásil Pavel Horváth, asistent kouče Michala Bílka.

Není to poprvé, kdy vyráží směr Katalánsko. Viktoria tuto cestu kdysi - v roce 2011 - absolvovala. Byla z toho porážka 0:2. „Věřím, že kluci budou úspěšnější než my. Jednak že si zahrají víc fotbal a mohli by získat i nějaký bod,“ dodal někdejší fotbalista, který tým tehdy vedl jako kapitán.

Který gólman může říct, že mu Messi gól nedal?, usmál se Marek Čech

Proč si český šampion věří? „Tohle mužstvo, které je v Plzni v současnosti, velmi dobře brání. A naše defenziva nemusí Barceloně úplně vonět. Věřím, že její hráče, kteří jsou individuálně skvělí, dokážeme dostat do situací, které nebudou komfortní,“ doplnil Horváth.

Upozornění: Viktoria si je vědoma síly soupeře. I toho, že bude v pozici velkého outsidera.

Kanonýra bude hlídat Havel

Barcelona v posledních týdnech přivedla několik hvězd. „Hlavně Raphinha (pozn. aut.: neplést s Rafinhou) je obrovská posila. Není tam dlouho, ale už teď jde o klíčového a rozhodujícího hráče. Má obrovskou formu, těžko se brání. Věřím, že na to jsme připravení, kluci si budou pomáhat, budou blízko u sebe, aby tihle extra nebezpeční hráči neměli moc prostoru a mohli jsme je ubránit,“ dodal Horváth.

Řeč byla před zápasem také o další hrozbě. Robert Lewandowski, kanonýr, jenž přišel z mnichovského Bayernu. Bude co hlídat. „On moc nepolevil ze statistik, jaké měl v minulosti. Lewandowski v jakémkoliv týmu je nebezpečí,“ konstatoval plzeňský asistent.

Polskou hvězdu by měl bránit Milan Havel. „Recept se na něho těžko hledá. Umí si naběhnout i za obranu, je neskutečně silný na míči. Ale budu se snažit něco najít,“ řekl člen širšího kádru české reprezentace a připomněl, že není možné hlídat jen jednoho hráče. „Jsou tam ještě Rafinha, Dembele, Depay, Torres. To všechno jsou hráči světové extratřídy, mají neskutečnou kvalitu.“

KVÍZ: Blíží se zápas na Camp Nou. Jak dobře znáte Viktorii a Barcelonu?

Na palubě leteckého speciálu byly i zraněné ofenzivní opory Jan Kopic a Jan Kliment, kteří mají svalové problémy a nemohou nastoupit. „Zrovna oni dva měli velmi dobrou formu. Bohužel se zranili. Ale máme široký kádr na to, aby je ostatní nahradili,“ přál si plzeňský asistent Horváth.

Povede se to? Uvidíme zítra. Utkání na Camp Nou začíná ve středu ve 21 hodin. Přímý přenos odvysílá kanál Nova Sport 3.