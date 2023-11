FOTO: Jesenice v azylu přehrála Kácov a slaví titul podzimního mistra

Kácov jste v azylu na umělé trávě porazili 4:1. Jak byste utkání zhodnotil?

Do vyrovnávacího gólu hráli kluci z Kácova lépe než my, ale naštěstí jsme se po špatném začátku utkání dokázali rychle vzchopit a nakonec získali tři body.

Zápas se kvůli nezpůsobilému terénu na jesenickém hřišti odehrál na umělém povrchu v Praze na Chodově. Jak se vám na něm hrálo?

Samozřejmě je to nezvyk, hrát po více než osmi měsících na umělé trávě. Ale po pár minutách jsem si já osobně na hřiště zvykl a hrálo se mi dobře.

Nemohla být umělá tráva jedním z důvodů matného začátku? Chvíli trvalo, než jste se dostali do tempa. Kácov byl v úvodu určitě lepším týmem…

To bych neřekl, podmínky byly pro oba celky stejné. Jako tým jsme na začátku utkání nechytli tempo soupeře a možná na nás trochu ležela deka z nepovedeného utkání z minulého víkendu. Naštěstí jsme se ale pochlapili a brali všechny body.

I. B třída Středočeského kraje, skupina D, 1. kolo: SK Slavia Jesenice - AFK Kácov 4:1 (2:1).Zdroj: Deník/Martin Mangl

K výhře 4:1 jste přispěl dvěma přesnými zásahy. Jak byste je popsal?

Je to skvělý pocit, pomoci týmu vstřelenými góly. Ale pro mě je mnohem důležitější společná výhra a udržení prvního místa v tabulce. Cením si obzvlášť prvního gólu, který nastartoval obrat v tomto utkání.

Vaše druhá branka, kterou jste pečetil konečný výsledek utkání, byla nakonec připsána vám. Byl míč skutečně za brankovou čarou, než si ho obránce viditelně srazil do sítě?

Ano, byl (úsměv). Ale nezáleží na tom, jestli jsem dal gól já, nebo někdo jiný. Důležité bylo, že tato branka padla a pomohla nám uklidnit se pro zbytek zápasu. Každý gól se počítá.

Díky výhře nad Kácovem a zaváhání Červených i Uhlířských Janovic jste si kolo před koncem podzimu zajistili titul půlmistra. Jak vám to zní?

Zní to skvěle, ale sezona je teprve v půlce. My na sobě musíme neustále makat, abychom i po šestadvacátém kole byli první.

V posledním podzimní utkání nastoupíte na hřišti Jevan. Jaké jsou cíle?

Našim cílem jsou jednoznačně tři body. Chceme si do jarní části soutěže přenést náskok minimálně pěti bodů.

