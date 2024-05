Jeseničtí do zápasu vstoupili už i s gólmanem Martinem Maškem, který se mezi tři tyče vrátil po několikatýdenní zdravotní pauze. A zkušený brankář týmu nejspíš přinesl štěstí. Slavia se do soupeře zakousla jako hladový vlčák do své potravy a první poločas vyhrála s přehledem 3:0. Ve druhém dějství sice na chvilku vypadla z role, ale nakonec si vítězství celkem v klidu pohlídala. Dvě branky vstřelil Ladislav Obermajer, stejně se vedlo také o generaci mladšímu Václavu Bradáčovi. Po jedné trefě obstarali Dominik Novotný s Radkem Pešlem.