Barcelona, které podruhé za sebou unikl postup do jarní fáze této milionářské soutěže, do Plzně přicestovala bez své největší hvězdy. Polský kanonýr Robert Lewandowski, jenž si v prvním vzájemném střetnutí připsal hattrick, má menší zdravotní problémy a trenér Xavi se jej rozhodl pro zápas v Plzni pošetřit.

Barcelona přijela bez Lewandowského. Bílek: I bez něho má tým obrovskou kvalitu

Kapitánovi Plzně Lukáši Hejdovi, který je hlavním pilířem defenzivy Viktorie už pěknou řádku let, absence čtyřiatřicetiletého bombarďáka nijak zvlášť nevadí. „Na Camp Nou jsem si to s ním užil až až,“ pousmál se. „Ale pro fanoušky je to určitě mínus, chtěli ho vidět,“ připustil s ohledem na příznivce Viktorie.

Trenér fotbalistů Viktorie Plzeň Michal Bílek a kapitán týmu Lukáš Hejda na tiskové konferenci před zápasem proti Barceloně.Zdroj: FCVP/Ondřej Pastor

Katalánský gigant, který prestižní evropskou klubovou soutěž vyhrál naposledy v sezoně 2014/2015, sice bude postrádat svého nejlepšího střelce, tím se ale otevírá možnost pro další plejery. Francouz Dembélé, mladíci Ansu Fati, Gavi, Pedri, ale i Franck Kessie. I tihle borci umí dávat góly, když na to přijde.

„Ani si nemyslím, že bez něj (Lewandowského) bude Barca slabší. Oni si pořád pojedou to svoje,“ myslí si Hejda. „Čeká nás těžká dřina, ale dáme do toho maximum a uvidíme, na co to bude stačit,“ slibuje na dálku fanouškům.

Velkou motivací pro zkušeného stopera Viktorie je neskončit základní skupinu s nulou v kolonce získaných bodů. To teď totiž Plzni velmi reálně hrozí.

„Hrajeme na domácím hřišti, poslední a velký zápas. Nikdo nechce skončit s nulou,“ hlásí Lukáš Hejda a tuší, co může být základním stavebním kamenem k cestě za dílčím úspěchem v podobě nějakého bodového zisku.

„Dostáváme (v Lize mistrů) hrozně laciné branky. Musíme se vyvarovat chyb v defenzivě,“ velí rázně. „Ale je to těžké. Proti takovým hráčům, kteří všechno dělají ve velké rychlosti, je to komplikované. Oni si ty skulinky vždycky nějak najdou,“ krčí s obdivem rameny dvaatřicetiletý obránce.

Že o nic nejde? Je to Liga mistrů, připomíná kapitán

Svým způsobem by Viktorii mohlo hrát do karet i to, že Barceloně už o nic nejde. Ve skupině smrti skončí třetí za Bayernem a Interem a na jaře si zahraje pouze Evropskou ligu. S tím ale na kapitána Viktorie nechoďte.

Fotbalisté Viktorie Plzeň v pondělí večer absolvovali poslední trénink před úterním zápasem Ligy mistrů proti Barceloně.Zdroj: FCVP/Ondřej Pastor

„Nemyslím si, že by k tomu Barcelona přistoupila nějak lehkovážně. Je to pořád zápas Ligy mistrů,“ zdůrazňuje Lukáš Hejda a lehce vzpomíná na druhé dějství předchozího domácího boje proti Bayernu Mnichov, které Viktoria vyhrála 2:0.

„To by se líbilo všem. První půle nám nevyšla, ale druhý poločas byl výborný. Dali jsme dva góly a fanoušci, kteří jsou našim dvanáctým hráčem, se chytli. Budeme se na to snažit navázat,“ dodává odhodlaně.

