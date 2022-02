Zbytek vstupenek půjde do volného prodeje dnes ve 13 hodin. „Bude to pro nás obrovská vzpruha. Věříme, že fanoušci této možnosti využijí a přijdou v co nejvyšším počtu,“ těší se kapitán Lukáš Hejda na plnější ochozy.

Fanoušci Viktorie jsou třetí v republice. Chtěl bych jim poděkovat, říká Šádek

Vstupenky, které budou od pátku k mání i online prostřednictvím webu Plzeňské vstupenky a v prodeji budou i na tradičních místech Plzeňské vstupenky, půjdou do prodeje ve dvou vlnách. První, v rámci které jsou ceny levnější, bude probíhat do neděle 20. února, druhá bude následovat od pondělí. Ceny vstupenek naleznete v aktuálním ceníku dle druhé skupiny atraktivity.

Ve Viktoria shopu jsou také stále ještě k mání vstupenky na sobotní zápas v Českých Budějovicích.