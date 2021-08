FOTO: Viktoria vstala z mrtvých, odvetu s The New Saints rozhodly penalty

Ve čtvrtek bylo velice blízko tomu, aby se potřetí v řadě v Plzni nehrála jakákoliv ze základních skupin evropských pohárů. Jenže to se zatím nestalo, blamáž byla odvrácena. Fotbalisté Viktorie Plzeň nakonec zvládli odvetu 3. předkola Evropské konferenční ligy proti The New Saints (TNS) a slaví postup do play-off.

3. předkolo Evropské konferenční ligy: FC Viktoria Plzeň - The New Saints | Foto: Deník/Veronika Zimová

Viktoria v prvním zápase v Cardiffu před týdnem padla nečekaně vysoko 2:4 a v domácí odvetě už od 4. minuty také ztrácela. Nakonec ale dokázala do konce základní hrací doby otočit výsledek na 3:1 a poslala duel do prodloužení. V něm měla navrch, ale nemohla se střelecky prosadit. A tak o postupujícím musely rozhodovat penalty. V nich byli Plzeňští stoprocentní, oslavy mohly vypuknout. „Jsem samozřejmě hlavně rád, že jsme tohle utkání vyhráli, i když na penalty. Postupujeme dál. Vážím si toho, že lidé přišli, povzbuzovali a hnali nás až do konce," řekl po zápase trenér Viktorie Plzeň Michal Bílek. Šokující úvod: Viktorii zmrazil Robles I když před zápasem plzeňský trenér Michal Bílek tvrdil, že zvažuje hru se dvěma hroty, nakonec zvolil klasické rozestavení – s francouzským forvardem Beauguelem v útoku a na křídlech nastoupil Jhon Mosquera a Ba Loua. I tak svým fanouškům viktoriáni slibovali totální ofenzivu. Lidí přišlo dost (přes šest tisíc), kteří byli připravení hnát je na zteč. Kapitán Plzně Jakub Brabec na míč nedosáhl.Zdroj: Deník/Veronika Zimová Ale už ve čtvrté minutě dostali pořádnou ránu. První standardka soupeře, centr do vápna, kde se po nedůrazu plzeňské defenzivy prosadil Robles – 0:1. Hosté od té chvíle začali tahat čas, viktoriáni se možná až zbytečně vztekali. Za půl hodiny viděli tři z nich žlutou kartu. I šance byly, tu největší zahodil po úniku ve 20. minutě Ba Loua. Nepomohlo ani brzké střídání. Hra na dvě věže do poločasu nezafungovala. Naději pak ale vykřesal po jedenácti minutách druhé půle parádní trefou Bucha – 1:1. Odveta v Plzni se hrála ve výborné atmosféře.Zdroj: Deník/Veronika Zimová Drtivý závěr domácích fotbalistů Viktoria měla územní převahu, ale dlouho se nemohla dostat do vyložené šance. Skórovat naopak mohli Velšané, ale Hrušku po rychlém brejku a zakončení McManuse zachránila spojnice tyče a břevna. Právě i díky Hruškovi, který míč do tohoto prostoru reflexivně vyrazil. V 85. minutě se viktoriáni dočkali. Po rohovém kopu Janoška uklidil míč do sítě hlavou dlouhán Chorý, který přišel na hrací plochu až v průběhu hry, ale na hřišti patřil k nejlepším. A to nebylo všechno… Pavel Bucha těsně po přestávce zavelel k obratu. Zdroj: Deník/Veronika Zimová V první minutě nastavení se ve vápně šikovně otočil Jean-David Beauguel, který krásnou ránou levou nohou vyrovnal. Plzeňští si věřili, nechtěli do prodloužení. A už vůbec ne do penalt. Gól už však v pětiminutovém nastavení nedali. Plzeňští v penaltové loterii nezaváhali Žádná branka i přes drtivý tlak západočeského celku nepadla ani v prodloužení, a tak přišly na řadu penalty. Zatímco plzeňští Beauguel, Bucha, Chorý i Káčer poslali míč neomylně do sítě - hosté, kteří v prvním zápase vedli už 4:0 a teď si mohou drbat hlavu za zpackaný závěr, dvakrát zaváhali. „Klukům jsem o půli říkal, že jsme schopni jim dát tři branky, a to se vyplnilo. Nebylo to ale jednoduché. Na naše útočníky nechodily tak kvalitní centry, jaké bychom potřebovali. Chyběla tam i střelba ze střední vzdálenosti, kterou jsme chtěli použít," uvedl trenér plzeňských fotbalistů. „Vážíme si toho, že jsme postoupili, i když vím, že to bylo hodně upracované a vybojované. Ale otočili jsme další, hodně těžký zápas," dodal Bílek. Po neuvěřitelném dramatu postupujeme do play-off o @europacnfleague!!! ❤️?#fcvp #UECL #PLZTNS pic.twitter.com/csgJt5SSPW — FC Viktoria Plzeň (@fcviktorkaplzen) August 12, 2021 Plzeň tak porazila The New Saints po penaltovém rozstřelu a čeká ji 4. předkolo (play-off) Evropské konferenční ligy. V něm narazí na CSKA Sofia, který vyřadil chorvatský Osijek. První zápas se hraje ve čtvrtek 19. srpna v Plzni, odveta o týden později v Bulharsku. Viktoria Plzeň - The New Saints 3:1 (4:1 PK) Poločas: 0:1. Branky: 56. Bucha, 85. Chorý, 90+1. Beuaguel – 4. Robles. Rozhodčí: Stegemann – Schaal, Bandurski. ŽK: 5. Mosquera, 19. Ba Loua, 26. Ndiaye – 45. Harrison, 49. Redmond, 62. Routledge, 83. Ebbe. Diváci: 6079. První zápas: 2:4 (postupuje Plzeň).

Viktoria Plzeň: Hruška – Havel (68. Falta), Pernica, Brabec, Hybš (68. Kayamba) – Ndiaye (30. Janošek) – Ba Loua (113. Káčer), Bucha, Šulc (77. Čermák), Mosquera (30. Chorý) – Beauguel.

The New Saints: Harrison – D. Davies, K. Davies, Hudson, Marriott – Smith, Routledge (108. Clark), Redmond – Robles (89. Baker), McManus (79. Ebbe), Cieslewicz (65. Williams).