„Radost všech lidí okolo týmu byla obrovská. Pro Plzeň to byl velký triumf po mnoha letech. A hlavně to mužstvo poprvé ukázalo, že má na víc. Pamatuji si, že u toho byl ještě pan Kříž (později zmizelý majitel klubu – pozn. aut.),“ vzpomínal Pavel Horváth při desátém výročí pohárového triumfu.

„Pro mě to byla první trofej, krátce po příchodu do Plzně. Do té doby jsem nic podobného nazažil. Byl to začátek skvělé cesty,“ doplnil ho Marek Bakoš. „I slavit jsme se teprve učili, bylo to skromnější než později při mistrovských titulech,“ usmál se slovenský fotbalista.

Vítězný doutník si vychutnával i Marek Bakoš.Zdroj: fcv

Právě dnes je to přesně 11 let, tehdy bylo také úterý 18. května, když viktoriáni porazili na pražské Letné ve finále 2:1 Jablonec. Nejen pro fotbalovou Plzeň to byla tehdy mimořádná událost, do Prahy zamířilo tým podpořit 35 autobusů plných fanoušků.

A cesta zpátky byla hodně veselá. Jak by také ne, vždyť triumf v Ondrášovka Cupu zajistil Plzni, že se po dlouhých 39 letech kvalifikovala do evropského poháru. Na plzeňském náměstí potom nejvěrnější fandové čekali na noční příjezd mužstva s vítězným pohárem a oslava pak pokračovala společně.

Triumfální návrat autobusem do Plzně pak zažili samotní hráči.Zdroj: fcv

Vzpomenete si ještě, jak finálový zápas probíhal?

Viktoria měla famózní nástup do utkání. Už ve druhé minutě poslal Rada dopředu Rezka a jeho střílený centr z levé strany před branku doklepl do sítě Petržela – 1:0. To skóre svítilo na ukazateli téměř hodinu, než plzeňská obrana neuhlídala kanonýra Lafatu, jenž v 60. minutě vyrovnal.

Cestu za vítězstvím ve finále odstartoval gólem ze druhé minuty Milan Petržela.Zdroj: fcv

Rozhodující branku vstřelil v 68. minutě David Bystroň. Toho pak stihl krutý osud, před čtyřmi lety si sáhl na život, stejně jako další z jeho tehdejších spoluhráčů František Rajtoral.

V 68. minutě pak definitivně rozhodl po vyrovnání jabloneckého Davida Lafaty o vítězství viktoriánů stoper David Bystroň, na snímku s parťákem Jakubem Navrátilem.Zdroj: fcv

Vzpomenete si, kdo s nimi byl tehdy v sestavě?

Třeba Marek Bakoš a Pavel Horváth, současní asistenti Michala Bílka. V brance Michal Daněk, který pak chytal ligu i za Baník Ostrava, České Budějovice a naposledy ve Slovácku, od loňského ledna je v Hlučíně.

Ve stoperské dvojici s Bystroněm nastupoval Jakub Navrátil, jenž už pár let šéfuje defenzivě druholigového Táborska.

Na levém kraji obrany David Limberský, jediný z pamětníků v současném kádru, ligu stále ještě hrají i Milan Petržela (Slovácko) a Jan Rezek (Příbram). V Plzni dosud ještě hraje i Jan Kovařík, ale ten byl tehdy na straně poražených.

Zdroj: Youtube

Daniel Kolář v plzeňské Viktorii zůstal, ale posunul se do role funkcionáře, Tomáš Rada hrál naposledy za třetiligový Vltavín, útočník Tomáš Střihavka pak z Plzně odešel do nizozemského Tillburgu, má za sebou exotické angažmá v Libanonu, kariéru už ukončil stejně jako Bakoš, Horváth i František Ševinský.

Další střídající Filip Rýdel teď působí jako hráčský agent, v předchozích pohárových zápasech roku 2010 střídali i Petr Jiráček, Tomáš Hájovský, David Vaněček nebo Jan Lecjaks, který se letos stal s Omonií Nikósie mistrem na Kypru.

Na cestě do finále tehdy plzeňská Viktoria vyřadila postupně Vlašim, pražskou Duklu, Kladno, Příbram a Olomouc.