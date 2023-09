Fotbalistky SK Klatovy 1898 v pátek večer odehrály odložené utkání 1. předkola Poháru žen FAČR, v rámci něhož se představily na umělé trávě Tatranu Prachatice, nováčka divizní skupiny C. Západočešky pod vedením trenéra Jiřího Pytla diktovaly tempo hry, po celou dobu utkání dominovaly a nakonec po jednoznačném vítězství 13:0 slaví postup do další fáze.

Pohár žen FAČR 1. předkolo: FK Tatran Prachatice - SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v červených dresech) 0:13.

Tam na ně čeká pražský tým ABC Braník. Na umělé trávě a pod světly reflektorů se v pátek střelecky nejvíce dařilo rychlonohé útočníci Julii Chobotové, která vstřelila pět branek.„Pohárový zápas v Prachaticích nemohu moc hodnotit, protože to pro nás nebyla žádná prověrka," poznamenal bezprostředně po zápase trenér klatovských fotbalistek Jiří Pytel, který i přes výhru 13:0 svoje svěřenkyně pokáral. „Nebyl to od nás moc hezký výkon," řekl lodivod.

Pohár žen FAČR 1. předkolo: FK Tatran Prachatice - SK Klatovy 1898 0:13.

Naopak popřál prachatickým děvčatům do budoucna všechno dobré. „Jsou na samém začátku, nelze jim nic vytknout. Musí se do toho dostat tak, jako jsme se do toho museli před rokem a půl dostávat my. Chuť Prachaticím ale rozhodně nechybí," vypozoroval kouč odhodlání a entusiasmus jihočeských soupeřek.

Klatovské fotbalistky mají v sobotu volno, ale už v neděli od 13 hodin je čeká první mistrovské utkání nového ročníku céčkové skupiny ženské divize. Soupeřem je domácí Spartak Kaplice. „První opravdu ostrý zápas nové sezony, nelze moc předpovídat. Uvidíme, jak na tom budeme po dnešku my. Co se týče Kaplice, je to nevyzpytatelný, ale podle mého názoru hratelný soupeř, strach nemáme," prohlásil Jiří Pytel, padesátiletý lodivod fotbalistek Klatov.

Poločas: 0:7. Branky: 44., 60., 65., 70. a 75. Chobotová, 20. a 26. Janotová, 11. Rajalová, 18. Dubská, 32. Pousková, 42. Voráčová, 48. Křížová, 87. Čubanová. Rozhodčí: Mráz. ŽK: 0:0. Diváci: 80. Hřiště: UMT Prachatice. FK Tatran Prachatice: Iglerová - Lavičková, Vlčková, Makarová, Špánová, Samohejlová, Šímová, Doubková, Jedličková, Sosnová, Čičáková. Na lavičce: Suková, Kašparová, Sýkorová, Krupičková, Bělecká, Vanatová, Chaloupková. Trenér: Jan Hálek. SK Klatovy 1898: Klembarová - Farná, Pousková, Rajalová, Veringerová, Chobotová, Kaslová, Čubanová, Janotová, Voráčová, Dubská. Na lavičce: Pešlová, Lucáková, Hrachová, Křížová, Müllerová. Trenér: Jiří Pytel.

