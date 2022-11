Ačkoliv se viktoriáni s Barcelonou střetli už před jedenácti lety při svojí premiéře v Lize mistrů, do Plzně zavítal pětinásobný vítěz této soutěže včera poprvé. V roce 2011 byla totiž Doosan Arena v rekonstrukci, a tak se hrálo v pražském Edenu, kde vyhráli hosté i díky hattricku Messiho 4:0.

„Je pravda, že současná Barcelona nemá takový věhlas, ale pořád je to evropská extratřída,“ zavzpomínal v klubovém studiu k Lize mistrů Pavel Horváth, jeden z pamětníků tehdejších zápasů. Ve středu pole se potkával se současným koučem Barcelony Xavim, hrál i další z plzeňských asistentů Marek Bakoš a z borců, kteří mohou nastoupit i teď, je na každé straně po jednom hráči.

Plzeňský Václav Pilař a Piqué z Barcelony, dalšího z pamětníků kapitána katalánského klubu Busquetse, nepustí do hry karetní trest.

Ale z větší části se oba týmy proměnily, favorit však zůstal stejný – Barcelona.

Barcelona přijela bez Lewandowského. Bílek: I bez něho má tým obrovskou kvalitu

Navzdory tomu, že už je bez šance na postup a podruhé v řadě se v jarní části musí spokojit jen s Evropskou ligou. I bez Lewandowského a spol. vzbudila v Plzni poprask. U hotelu Vienna House naproti bráně Plzeňského Prazdroje, kde už od neděle parkovaly klubové autobusy Barcelony, číhali lovci autogramů, kteří se pak vydali i do Štruncových sadů.

Tady měl trenér Xavi a obránce Hector Bellerin tiskovou konferenci, vpodvečer si pak hráči vyzkoušeli trávník Doosan Areny. V hledišti se to jen hemžilo fotografy – českými i těmi ze Španělska – všichni se snažili ulovit exkluzivní snímky.

Přestože je Barcelona bez šance na postup, zápas v Plzni rozhodně nebere na lehkou váhu. „Jsme profesionálové, musíme do toho dát všechno. Chceme se důstojně rozloučit s Ligou mistrů,“ říkal navzdory mnoha absencím trenér Barcelony Xavi.

„Je to i šance, kteří dosud tolik nenastupovali, aby nasbírali minuty. Hrají za Barcelonu, to je pro mě nejlepší tým světa a pro hráče velká motivace. Každý musí dokázat, že si zaslouží být v týmu,“ doplnil bývalý vynikající záložník, jenž v minulé sezoně vytáhl katalánský klub ve španělské lize z devátého místa na druhou příčku, na které se nachází i teď.

Kalvach: Nic nevzdáváme, zkusíme zabodovat s Barcelonou

V Lize mistrů se ale Barceloně zdaleka nedařilo podle představ, zatím získala jen čtyři body a na jaře se bude muset spokojit s vyřazovací částí Evropské ligy. „Měli jsme těžkou skupinu,“ připomněl trenér Xavi s tím, že i tak vidí posun oproti minulé sezoně. „Možná jdeme kupředu menšími krůčky, než jsme si představovali, ale je potřeba vydržet.

Xavi se vyjádřil i k absenci elitního střelce Roberta Lewandowského. „Už pár dní ho bolí záda, nechali jsme ho odpočívat,“ vysvětlil absenci polského útočníka s tím, že dá šanci mladým hráčům.

Na zápas se těší nejen příznivci plzeňské Viktorie, ale i členové českého fanklubu Barcelony, jenž byl ustanoven před jedenácti lety.

„Klub z Katalánska nás oficiálně schválil při zápase v pražském Edenu, takže už jedenáct let fungujeme a budeme v tom pokračovat,“ říkal včera Pavel Misař, prezident fanklubu Barcelony.

Viktoria zůstává v Lize mistrů na nule, Inter slaví postup

Ten čítá momentálně téměř tisíc členů. „Aktivních je něco přes tři stovky,“ doplnil Misař a kolem 150 z nich bude zítra v hledišti.

Mezi nimi dnes nebude chybět ani David Kovalík. „To je úplně jedno, že už o nic nejde. Barcelona přijela do mého města a já si to jdu užít, pořádně zafandit,“ vyprávěl. „Fandil jsem jí ještě dávno předtím, než jsem se před dvanácti lety do Plzně přestěhoval,“ doplnil Kovalík, jehož favoritem ze současného kádru je Pedri.