S jeho hodnocením ale úplně nesouhlasil Pavel Vaigl, trenér Jiskry. „To, co řekl, tak… to byl asi na jiném fotbale, ten zápas byl na šance vyrovnanej. Vím, že jsou o soutěž výš, ale i když nevyhraje, měl by být objektivní,“ zlobil se kouč Chodů.

Zdroj: facebook FC SILON Táborsko

Podobného názoru jako trenér Vaigl byl také brankář Domažlic Lukáš Brych. „Vyrovnaný zápas. Myslím si, že jsme podali sympatický výkon. V první půli jsme měli tři šance, soupeř také. Na první utkání v přípravě to vypadalo dobře, je na čem stavět," zdůraznil gólman, který v minulosti v Táborsku působil.

Domažličtí hráči František Holík a Kryštof Pavlík (tmavší dresy).Zdroj: FC SILON Táborsko

„Utkání se odehrálo ve velkém tempu. O něco lepší byli domácí, ale i my jsme si dokázali vytvořit brankové příležitosti. Mohli jsme dát dva tři góly, ale bohužel jsme neskórovali," posteskl si zase stoper Jiskry Domažlice Jindřich Sojka a připomněl, že i on se ocitl ve velké šanci. „Ale z malého vápna jsem netrefil branku," krčil rameny hráč, který do Domažlic přestoupil z Klatov.

Pro něj byla konfrontace s Táborskem poněkud speciální. V barvách Jihočechů totiž nastoupil jeho mladší bratr Alexandr, který se tam přesunul z působení ve Viktorii Plzeň. „Hrát proti bráchovi je určitě neobvyklé a nepříliš příjemné, ale už je to poněkolikáté, co jsme proti sobě nastoupili,“ řekl Deníku Jindřich Sojka před rokem, kdy si zahrál proti svému sourozenci (a Viktorii Plzeň B - 1:6) ještě v dresu divizních Klatov. Oba borci proti sobě nastoupili i v říjnu v rámci 12. kola FORTUNA ČFL, kdy Domažlice vyhrály v Plzni gólem Dvořáka 1:0.

