Hotovo bylo v Psárech už v prvním poločase. Domácí tým bavil přítomné fanoušky kombinačním a rychlým fotbalem, díky němuž se už od úvodního hvizdu dostával do šancí. A dokázal je patřičně proměňovat. Během šestadvaceti minut se dvakrát trefil hvězdný Michael Azilinon, jednu branku přidal kapitán Lukáš Pouček, rychlonohý štírek Josef Půlpán i zkušený středopololař Tomáš Proskočil, jehož trefa z dvaadvacáté minuty patřila k vytuněným ozdobám velice povedeného sobotního podvečera.

OBRAZEM: Rozjetá lokomotiva! Áčko fotbalového Rapidu zdemolovalo béčko Čáslavi

„Utkání proti Čáslavi probíhalo přesně tak, jak jsme chtěli. Rozhodnuto bylo už ve 25. minutě, kdy jsme vedli 5:0. Zbytek zápasu už byla jen formalita, chtěli jsme utkání dohrát bez zranění a popřípadě přidat nějaký gól do našeho současného skóre v tabulce. Díky remíze hlízova teď vedeme soutěž o dva body, takže věřím, že už to takhle udržíme až do konce, nějaký náskok si ještě vytvoříme a skončíme na první," přeje si fotbalista Rapidu Ondřej Kalous.

1/66 Zdroj: Deník/Martin Mangl I. A třída Středočeského kraje, skupina B, 23. kolo: SK Rapid Psáry (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FK Čáslav B 7:1 (5:1). 2/66 Zdroj: Deník/Martin Mangl I. A třída Středočeského kraje, skupina B, 23. kolo: SK Rapid Psáry (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FK Čáslav B 7:1 (5:1). 3/66 Zdroj: Deník/Martin Mangl I. A třída Středočeského kraje, skupina B, 23. kolo: SK Rapid Psáry (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FK Čáslav B 7:1 (5:1). 4/66 Zdroj: Deník/Martin Mangl I. A třída Středočeského kraje, skupina B, 23. kolo: SK Rapid Psáry (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FK Čáslav B 7:1 (5:1). 5/66 Zdroj: Deník/Martin Mangl I. A třída Středočeského kraje, skupina B, 23. kolo: SK Rapid Psáry (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FK Čáslav B 7:1 (5:1). 6/66 Zdroj: Deník/Martin Mangl I. A třída Středočeského kraje, skupina B, 23. kolo: SK Rapid Psáry (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FK Čáslav B 7:1 (5:1). 7/66 Zdroj: Deník/Martin Mangl I. A třída Středočeského kraje, skupina B, 23. kolo: SK Rapid Psáry (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FK Čáslav B 7:1 (5:1). 8/66 Zdroj: Deník/Martin Mangl I. A třída Středočeského kraje, skupina B, 23. kolo: SK Rapid Psáry (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FK Čáslav B 7:1 (5:1). 9/66 Zdroj: Deník/Martin Mangl I. A třída Středočeského kraje, skupina B, 23. kolo: SK Rapid Psáry (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FK Čáslav B 7:1 (5:1). 10/66 Zdroj: Deník/Martin Mangl I. A třída Středočeského kraje, skupina B, 23. kolo: SK Rapid Psáry (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FK Čáslav B 7:1 (5:1). 11/66 Zdroj: Deník/Martin Mangl I. A třída Středočeského kraje, skupina B, 23. kolo: SK Rapid Psáry (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FK Čáslav B 7:1 (5:1). 12/66 Zdroj: Deník/Martin Mangl I. A třída Středočeského kraje, skupina B, 23. kolo: SK Rapid Psáry (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FK Čáslav B 7:1 (5:1). 13/66 Zdroj: Deník/Martin Mangl I. A třída Středočeského kraje, skupina B, 23. kolo: SK Rapid Psáry (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FK Čáslav B 7:1 (5:1). 14/66 Zdroj: Deník/Martin Mangl I. A třída Středočeského kraje, skupina B, 23. kolo: SK Rapid Psáry (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FK Čáslav B 7:1 (5:1). 15/66 Zdroj: Deník/Martin Mangl I. A třída Středočeského kraje, skupina B, 23. kolo: SK Rapid Psáry (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FK Čáslav B 7:1 (5:1). 16/66 Zdroj: Deník/Martin Mangl I. A třída Středočeského kraje, skupina B, 23. kolo: SK Rapid Psáry (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FK Čáslav B 7:1 (5:1). 17/66 Zdroj: Deník/Martin Mangl I. A třída Středočeského kraje, skupina B, 23. kolo: SK Rapid Psáry (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FK Čáslav B 7:1 (5:1). 18/66 Zdroj: Deník/Martin Mangl I. A třída Středočeského kraje, skupina B, 23. kolo: SK Rapid Psáry (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FK Čáslav B 7:1 (5:1). 19/66 Zdroj: Deník/Martin Mangl I. A třída Středočeského kraje, skupina B, 23. kolo: SK Rapid Psáry (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FK Čáslav B 7:1 (5:1). 20/66 Zdroj: Deník/Martin Mangl I. A třída Středočeského kraje, skupina B, 23. kolo: SK Rapid Psáry (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FK Čáslav B 7:1 (5:1). 21/66 Zdroj: Deník/Martin Mangl I. A třída Středočeského kraje, skupina B, 23. kolo: SK Rapid Psáry (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FK Čáslav B 7:1 (5:1). 22/66 Zdroj: Deník/Martin Mangl I. A třída Středočeského kraje, skupina B, 23. kolo: SK Rapid Psáry (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FK Čáslav B 7:1 (5:1). 23/66 Zdroj: Deník/Martin Mangl I. A třída Středočeského kraje, skupina B, 23. kolo: SK Rapid Psáry (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FK Čáslav B 7:1 (5:1). 24/66 Zdroj: Deník/Martin Mangl I. A třída Středočeského kraje, skupina B, 23. kolo: SK Rapid Psáry (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FK Čáslav B 7:1 (5:1). 25/66 Zdroj: Deník/Martin Mangl I. A třída Středočeského kraje, skupina B, 23. kolo: SK Rapid Psáry (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FK Čáslav B 7:1 (5:1). 26/66 Zdroj: Deník/Martin Mangl I. A třída Středočeského kraje, skupina B, 23. kolo: SK Rapid Psáry (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FK Čáslav B 7:1 (5:1). 27/66 Zdroj: Deník/Martin Mangl I. A třída Středočeského kraje, skupina B, 23. kolo: SK Rapid Psáry (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FK Čáslav B 7:1 (5:1). 28/66 Zdroj: Deník/Martin Mangl I. A třída Středočeského kraje, skupina B, 23. kolo: SK Rapid Psáry (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FK Čáslav B 7:1 (5:1). 29/66 Zdroj: Deník/Martin Mangl I. A třída Středočeského kraje, skupina B, 23. kolo: SK Rapid Psáry (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FK Čáslav B 7:1 (5:1). 30/66 Zdroj: Deník/Martin Mangl I. A třída Středočeského kraje, skupina B, 23. kolo: SK Rapid Psáry (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FK Čáslav B 7:1 (5:1). 31/66 Zdroj: Deník/Martin Mangl I. A třída Středočeského kraje, skupina B, 23. kolo: SK Rapid Psáry (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FK Čáslav B 7:1 (5:1). 32/66 Zdroj: Deník/Martin Mangl I. A třída Středočeského kraje, skupina B, 23. kolo: SK Rapid Psáry (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FK Čáslav B 7:1 (5:1). 33/66 Zdroj: Deník/Martin Mangl I. A třída Středočeského kraje, skupina B, 23. kolo: SK Rapid Psáry (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FK Čáslav B 7:1 (5:1). 34/66 Zdroj: Deník/Martin Mangl I. A třída Středočeského kraje, skupina B, 23. kolo: SK Rapid Psáry (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FK Čáslav B 7:1 (5:1). 35/66 Zdroj: Deník/Martin Mangl I. A třída Středočeského kraje, skupina B, 23. kolo: SK Rapid Psáry (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FK Čáslav B 7:1 (5:1). 36/66 Zdroj: Deník/Martin Mangl I. A třída Středočeského kraje, skupina B, 23. kolo: SK Rapid Psáry (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FK Čáslav B 7:1 (5:1). 37/66 Zdroj: Deník/Martin Mangl I. A třída Středočeského kraje, skupina B, 23. kolo: SK Rapid Psáry (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FK Čáslav B 7:1 (5:1). 38/66 Zdroj: Deník/Martin Mangl I. A třída Středočeského kraje, skupina B, 23. kolo: SK Rapid Psáry (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FK Čáslav B 7:1 (5:1). 39/66 Zdroj: Deník/Martin Mangl I. A třída Středočeského kraje, skupina B, 23. kolo: SK Rapid Psáry (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FK Čáslav B 7:1 (5:1). 40/66 Zdroj: Deník/Martin Mangl I. A třída Středočeského kraje, skupina B, 23. kolo: SK Rapid Psáry (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FK Čáslav B 7:1 (5:1). 41/66 Zdroj: Deník/Martin Mangl I. A třída Středočeského kraje, skupina B, 23. kolo: SK Rapid Psáry (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FK Čáslav B 7:1 (5:1). 42/66 Zdroj: Deník/Martin Mangl I. A třída Středočeského kraje, skupina B, 23. kolo: SK Rapid Psáry (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FK Čáslav B 7:1 (5:1). 43/66 Zdroj: Deník/Martin Mangl I. A třída Středočeského kraje, skupina B, 23. kolo: SK Rapid Psáry (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FK Čáslav B 7:1 (5:1). 44/66 Zdroj: Deník/Martin Mangl I. A třída Středočeského kraje, skupina B, 23. kolo: SK Rapid Psáry (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FK Čáslav B 7:1 (5:1). 45/66 Zdroj: Deník/Martin Mangl I. A třída Středočeského kraje, skupina B, 23. kolo: SK Rapid Psáry (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FK Čáslav B 7:1 (5:1). 46/66 Zdroj: Deník/Martin Mangl I. A třída Středočeského kraje, skupina B, 23. kolo: SK Rapid Psáry (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FK Čáslav B 7:1 (5:1). 47/66 Zdroj: Deník/Martin Mangl I. A třída Středočeského kraje, skupina B, 23. kolo: SK Rapid Psáry (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FK Čáslav B 7:1 (5:1). 48/66 Zdroj: Deník/Martin Mangl I. A třída Středočeského kraje, skupina B, 23. kolo: SK Rapid Psáry (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FK Čáslav B 7:1 (5:1). 49/66 Zdroj: Deník/Martin Mangl I. A třída Středočeského kraje, skupina B, 23. kolo: SK Rapid Psáry (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FK Čáslav B 7:1 (5:1). 50/66 Zdroj: Deník/Martin Mangl I. A třída Středočeského kraje, skupina B, 23. kolo: SK Rapid Psáry (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FK Čáslav B 7:1 (5:1). 51/66 Zdroj: Deník/Martin Mangl I. A třída Středočeského kraje, skupina B, 23. kolo: SK Rapid Psáry (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FK Čáslav B 7:1 (5:1). 52/66 Zdroj: Deník/Martin Mangl I. A třída Středočeského kraje, skupina B, 23. kolo: SK Rapid Psáry (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FK Čáslav B 7:1 (5:1). 53/66 Zdroj: Deník/Martin Mangl I. A třída Středočeského kraje, skupina B, 23. kolo: SK Rapid Psáry (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FK Čáslav B 7:1 (5:1). 54/66 Zdroj: Deník/Martin Mangl I. A třída Středočeského kraje, skupina B, 23. kolo: SK Rapid Psáry (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FK Čáslav B 7:1 (5:1). 55/66 Zdroj: Deník/Martin Mangl I. A třída Středočeského kraje, skupina B, 23. kolo: SK Rapid Psáry (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FK Čáslav B 7:1 (5:1). 56/66 Zdroj: Deník/Martin Mangl I. A třída Středočeského kraje, skupina B, 23. kolo: SK Rapid Psáry (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FK Čáslav B 7:1 (5:1). 57/66 Zdroj: Deník/Martin Mangl I. A třída Středočeského kraje, skupina B, 23. kolo: SK Rapid Psáry (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FK Čáslav B 7:1 (5:1). 58/66 Zdroj: Deník/Martin Mangl I. A třída Středočeského kraje, skupina B, 23. kolo: SK Rapid Psáry (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FK Čáslav B 7:1 (5:1). 59/66 Zdroj: Deník/Martin Mangl I. A třída Středočeského kraje, skupina B, 23. kolo: SK Rapid Psáry (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FK Čáslav B 7:1 (5:1). 60/66 Zdroj: Deník/Martin Mangl I. A třída Středočeského kraje, skupina B, 23. kolo: SK Rapid Psáry (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FK Čáslav B 7:1 (5:1). 61/66 Zdroj: Deník/Martin Mangl I. A třída Středočeského kraje, skupina B, 23. kolo: SK Rapid Psáry (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FK Čáslav B 7:1 (5:1). 62/66 Zdroj: Deník/Martin Mangl I. A třída Středočeského kraje, skupina B, 23. kolo: SK Rapid Psáry (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FK Čáslav B 7:1 (5:1). 63/66 Zdroj: Deník/Martin Mangl I. A třída Středočeského kraje, skupina B, 23. kolo: SK Rapid Psáry (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FK Čáslav B 7:1 (5:1). 64/66 Zdroj: Deník/Martin Mangl I. A třída Středočeského kraje, skupina B, 23. kolo: SK Rapid Psáry (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FK Čáslav B 7:1 (5:1). 65/66 Zdroj: Deník/Martin Mangl I. A třída Středočeského kraje, skupina B, 23. kolo: SK Rapid Psáry (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FK Čáslav B 7:1 (5:1). 66/66 Zdroj: Deník/Martin Mangl I. A třída Středočeského kraje, skupina B, 23. kolo: SK Rapid Psáry (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FK Čáslav B 7:1 (5:1).

Psáry tak úspěšně dovršily náročný anglický týden, v němž porazily Mělník (6:2) a v týdnu také Rejšice, které na jejich půdě přehrály v rámci čtvrtfinále krajského poháru vysoko 4:0. K tomuto střetnutí se ostatně ještě vrátil Ihor Krasnyanyk, jenž se jednou střelecky prosadil nejen proti Rejšicím, ale také proti záloze FK Čáslav. „Náš tým byl plně připravený na to, s kým má tu čest. S Rejšicemi jsme se v této sezoně potkali už třikrát, jejich styl je vždycky nepříjemný," poznamenal. „I přesto, že zápas začal v dobrém tempu a ze začátku byl vyrovnaný, nakonec jsme ukázali herní převahu a dovedli jsme utkání k jasnému vítězství. Jsme moc rádi za postup do dalšího kola," dodal spokojeně.

IV. TŘÍDA: Bězděkov vstřelil sedm gólů, Nalžovské Hory vyrabovaly Žihobce