Rapiďáci se díky nečekané, ale o to cennější výhře udrželi na jedenácté příčce, a to mají ještě úterní dohrávku (hraje se v nedaleké Kamenici) proti Tatranu Sedlčany k dobru. Stejně jako jejich parťáci do 13 let, kteří ve Vestci o víkendu sice vstřelili první a poslední gól, ale nakonec prohráli 2:6. Mladší žáci jsou v I. A třídě desátí, a také v této kategorii vede Viktoria Vestec.