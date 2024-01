„Utkání s Kolovčí bylo pro nás velmi pozitivní. Co se týče útočné fáze a hladovosti po gólech, tak to jsme zvládli na jedničku. Malinko ovšem máme problém s defenzivou," říkal po klubové sociální sítě mladý trenér divizních Klatov Matěj Spěváček. „Jinak jsem rád, že utkání pro nás dopadlo dobře výsledkově a z větší části i herně. Navzdory konečnému výsledku byla Koloveč kvalitním soupeřem a já jsem rád, že tahle konfrontace proběhla a my ukončili aktuální čtrnáctidenní cyklus úspěšně," doplnil devětadvacetiletý kouč.