FOTO: Klatovští žáci vybojovali ve finále krajského přeboru ve futsalu stříbro

/FOTOGALERIE/ Sobotní den patřil v plzeňské hale na Lokomotivě finálovému turnaji krajského přeboru mladších a starších žáků ve futsalu, takzvanému Final Four. V kategorii do třinácti let (mladší žáci) se ve finále rvaly i naděje fotbalového oddílu SK Klatovy 1898.

Finále krajského přeboru mladších žáků ve futsalu - snímek ze zápasu mezi SK Interobal Plzeň (hráč ve žlutém) a SK Klatovy 1898. | Foto: SK Interobal Plzeň