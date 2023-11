„Výsledky našich konkurentů nás potěšily, ale stále se soustředíme hlavně na sebe. Rád bych, aby si kluci titul podzimního mistra při rozlučce pořádně užili. Zaslouží si to," sdělil trenér áčka fotbalové Jesenice Pavel Zdanovec.

Proti Kácovu, který do hlavního města přijel se čtyřmi výhrami v řadě v zádech, ale slávisté nezačali ideálně. V úvodní pasáži zápasu tahali za kratší konec provazu a velké problémy jim dělaly pohyb a aktivita hostujícího celku. A také za to byli po zásluze potrestáni, když si ve 12. minutě na dlouhý balon za obranu zaběhl kácovský útočník Vojtěch Štorch, jenž následně procedil kuličku mezi nohami vyběhnuvšího gólmana Jesenice Martina Maška.

„Začátky zápasů nás trápí skoro celou tuto sezonu, do správného tempa se dostáváme pomaleji," vysvětlil trenér Jesenice Pavel Zdanovec, který i přesto nadále věřil svému týmu a nevadil mu ani fakt, že se utkání odehrálo na umělém povrchu. „Umělky jsem se nebál, naopak jsme si říkali, že by našemu stylu hry mohla spíše vyhovovat."

Budíček v podobě inkasovaného gólu zafungoval. Jeseničtí totiž náhle vstali z popela jako bájný pták Fénix v bradavické ředitelně profesora Brumbála a po hezké akci brzy srovnali. Přesný přízemní pas z levé strany z kopačky navrátilce do sestavy Jiřího Novotného uklidil za záda bezmocného Martina Tlustého na gólový úspěch číhající Jan Bureš - 1:1.

I. B třída Středočeského kraje, skupina D, 1. kolo: SK Slavia Jesenice - AFK Kácov 4:1 (2:1).

A o chvilku později bylo v táboře modrobílých ještě veseleji. Středopolař Marek Štěpánek se na polovině hřiště zmocnil míče, nabral rychlost, ze čtyř až pěti protihráčů si udělal tréninkové čenezíny a střelou ke vzdálenější tyči poslal svoje družstvo do vedení. Jesenice, která do mače nastoupila ve tmavě modrých dresech, ve zbytku prvního poločasu s poklidem kontrolovala hru a držela míč na svých kopačkách. Opaření hosté nic výživného již nepředvedli, a když už ano, bylo to především ze standardních situací.

Po změně stran na chodovské umělce pokračovala zajímavá bitva. Více ze hry měli domácí fotbalisté, kteří soupeře do vyložených šancí nepouštěli. Sami naopak udeřili v 56. minutě potřetí, když po nadýchaném centru jednoho ze svých spoluhráčů překonal hostujícího brankáře výstavním volejem béčkovou nohou zkušený Martin Beneš. Neuběhly ani dvě minuty a Slavia skórovala počtvrté. Rychlý kontr do otevřené obrany vyřešil svým druhým zásahem v zápase neúnavný Jan Bureš, jenž sice poprvé proti kácovskému chytači neuspěl, ale podruhé během mžiku už ano. Přestože se jeden z dobíhajícím obránců setsakramentsky snažil, balonu v cestě do sítě nezabránil.

Ve zbytku utkání se již nic zajímavého nestalo, a tak Jesenice brala nejen tři body, ale zajistila si titul půlmistra sezony. Před posledním kolem podzimu, které svěřence trenéra Pavla Zdanovce čeká na hřišti v Jevanech, mají totiž Jeseničtí v čele tabulky nedostižný pětibodový náskok. A minimálně s ním se budou chtít uložit do zimního spánku. Stačí k tomu maličkost: uspět v obci, která leží na okraji národní přírodní rezervace Voděradské bučiny, za tři body. „Rádi bychom samozřejmě zakončili úspěšné období vítězstvím. Ale tušíme, že nás bude čekat velmi těžký zápas," predikuje trenér Zdanovec.

V Jevanech nebude moci i nadále počítat s Tomášem Kuchtou, který utkání s Kácovem sledoval jen v roli diváka a jednoho z pořadatelů. Mladý záložník byl totiž v minulém souboji v Uhlířských Janovicích vyloučený a od Disciplinární komise Středočeského fotbalového svazu vyfasoval stopku na čtyři soutěžní utkání. Kuchta tedy Jesenici bude chybět nejen v Jevanech, ale ještě ve dvou úvodních mačích jarní části sezony.

SK Slavia Jesenice - AFK Kácov 4:1

Poločas: 2:1. Branky: 17. a 58. Bureš, 18. Štepánek, 56. Beneš - 12. Štorch. Rozhodčí: Šestořád - Mižič, Svoboda. ŽK: 1:3 (70. A. Neumann - 56. Cettl, 62. Jícha, 78. Kmoch). Diváci: 55. Hřiště: UMT Mikulova (Praha - Chodov). SK Slavia Jesenice: Mašek - Rak (70. Karas), Kubec, Beneš (82. Novák), Bureš (76. Bradáč), Kopa, J. Novotný (57. D. Novotný), A. Neumann, Pešl (81. Kolář), Štěpánek, R. Kuchta. Trenér: Pavel Zdanovec. AFK Kácov: Tlustý - Hošta, Solnář (70. Pivoňka), Michal Zeman, Peroutka (70. Vaník), Svoboda (73. Mejstřík), Cettl, Vebr, Futera (46. Martin Zeman), Jícha, Štorch (46. Kmoch). Trenér: Michal Veliký.

