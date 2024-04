/FOTOGALERIE, OHLASY/ Fotbalistky divizního SK Klatovy 1898 mají za sebou jarní premiéru. Ta jim však nevyšla. Západočešky, které do utkání 9. kola na hřišti Táborska nastoupily ve značně okleštěné sestavě, prohrály s domácím výběrem jasně 0:4.

Česká divize žen, skupina D, 9. kolo: FC Táborsko - SK Klatovy 1898 (na snímku fotbalistky v bílých dresech) 4:0. | Foto: Yvetta Chmelová

„Na naší hře bylo vidět, že jde o náš první mistrovský zápas v jarní části. Na hráčkách, které hrály svůj první ostrý zápas za tým žen, byla znát nervozita. Měly jsme velmi pomalý vstup do zápasu, soupeřky nás prvních patnáct minut tlačily a povedlo se jim hned dvakrát skórovat. Poté už fotbalistky Táborska hrály to, co potřebovaly," řekla po utkání fotbalistka SK Klatovy 1898 Markéta Rajalová.

„Byly jsme v zápasech později u balonu, nechávaly jsme soupeřkám spoustu prostoru a času na zpracování míče a následné přihrávky či založení útoku. Hlavně nám chyběl klid na míči a rychlejší přechod z obrany do útoku. Musíme se z těchto chyb rozhodně poučit," dodala Rajalová s tím, že konečný výsledek je až příliš krutý, byť soupeřky byly lepší i dravější.

Šanci na reparát mají klatovské fotbalistky už v sobotu od 10.30 hodin proti Domažlicím, které před týdnem přejely Blatnou 5:0. Pak tým z města pod Černou věží čeká souboj na hřišti jihočeské Mokré, a ve svátek (8. května) odložený mač doma proti Kaplici.

FC Táborsko - SK Klatovy 1898 4:0

Poločas: 2:0. Branky: 13. a 69. Pěchová, 7. Marešová, 68. Nováková. Rozhodčí: Kollmann - Čech, Novák. ŽK: 0:0. Diváci: 20. Sestava FC Táborsko: Majerová - Matoušková, Dvořáková, Kubů, Nováková, Tichá, Hrstková, Čechová, Marešová, Mrázková, Měřínská. Střídající hráčky: Kolláriková, Horáková, Peterková, Pěchová, Tichá. Trenérka: Lenka Marešová. Sestava SK Klatovy 1898: Hofmeisterová - Čubanová, Hrachová, Voráčová, Kováříková, Farná, Veringerová, Maňasová, Lucáková, Chobotová, Dubská. Střídající hráčky: Petrželková, Rajalová, Mazancová, Löffelmannová. Trenér: Jiří Pytel.

