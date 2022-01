Golden Cup 2022. Vítězný tým To je jedno.Zdroj: Jan Zavadil

Ve finále vítězové po penaltovém rozstřelu přemohli Krvavou tlačenku Petra Mužíka, kapitána třetiligových Domažlic, jenž měl v týmu rovněž několik hráčů Klatov. „Myslím si, že se turnaj vydařil. Kvalita byla dobrá a my odehráli spoustu těžkých utkání. Když jsem viděl složení našeho týmu, věřil jsem, že by to pro nás mohl být úspěšný turnaj. Po celou dobu jsme hráli dobrý fotbal a na malou halu si zvykli celkem rychle. Favoritem turnaje byla samozřejmě Krvavá tlačenka, ale nám se ji podařilo porazit hned dvakrát. Ve skupině a následně i ve finále, kde jsme soupeře porazili na penalty,“ pochvaloval si fotbalista Jindřich Sojka, člen vítězného týmu To je jedno a stoper divizních Klatov.

Mírné zklamání naopak panovalo v družstvu Krvavé tlačenky, i když pozitiva nakonec převládla nad smutkem z prohraného boje o turnajové prvenství. „Kvůli covidu jsme si po dlouhé době zahráli turnaj v hale a myslím si, že naše hra měla vzestupnou tendenci. Ze začátku jsme se sice trošku seznamovali s halou menších rozměrů a spíše soubojovými soupeři, ale postupně se to zlepšilo a došli jsme až do finále,“ kvitoval Petr Mužík z Krvavé tlačenky a s deseti góly nejlepší střelec turnaje.

Na turnaji se dodržovala protikoronavirová opatření.Zdroj: Jan Zavadil

„Po nerozhodném výsledku ve finále rozhodovaly pokutové kopy. Bohužel nás zklamal zkušený Martin Janda, opora divizních Klatov, který neprotrhl svou střeleckou smůlu na turnaji ani z penalty a napálil míč pouze do tyče,“ dobíral si Mužík svého spoluhráče a kamaráda s tím, že celkově ale turnaj hodnotí jedině pozitivně. „Jsem rád, že jsem si po dlouhé době zahrál futsal a viděl se s kamarády,“ poznamenala hvězda Domažlic.

Bronzový pohár pak vybojoval Pivní válec, suverénní vítěz druhého ročníku letního Soccer Cupu. Ten v souboji o třetí místo přestřílel Křídla sovětů 6:3. Spokojenost po vydařeném sportovním setkání byla na všech stranách.

„Do poslední chvíle jsem čekal, jak se bude vyvíjet situace ohledně covidu a zda nám bude umožněno turnaj uskutečnit. Dlouhou dobu to vypadalo na devět mužstev, ale na poslední chvíli se přihlásila ještě Krvavá tlačenka. Turnaj byl velice vyrovnaný a většina utkání i velmi pohledná. Já osobně jsem před turnajem čekal finále mezi Pivním válcem a Krvavou tlačenkou, ale mohu s klidným srdcem říct, že mužstvo Jindry Sojky, syna předsedy SK Klatovy 1898, zvítězilo zcela zaslouženě a předvádělo nejhezčí fotbal na turnaji,“ řekl Deníku Jan Zavadil, hlavní organizátor a jinak také fotbalový rozhodčí řídící krajské soutěže, jenž pak děkoval nejen hráčům, ale i sponzorům, bez kterých by uspořádání Golden Cupu nebylo vůbec jednoduché.

Golden Cup 2022

Skupina A: Křídla sovětů – SK Kvíčovice 5:1, FIFA Street – Okay lets go 1:1, Sedmikrásky – FIFA Street 2:3, Okay lets go – Křídla sovětů 0:1, SK Kvíčovice – Okay lets go 0:5, Křídla sovětů – Sedmikrásky 3:0, FIFA Street – Křídla sovětů 1:1, Sedmikrásky – SK Kvíčovice 3:2, Okay lets go – Sedmikrásky 0:4, SK Kvíčovice – FIFA Street 2:3. Tabulka skupiny A: 1. Křídla sovětů (10:2, 10 bodů), 2. FIFA Street (8:6, 8 bodů), 3. Sedmikrásky (9:8, 6 bodů), 4. Okay lets go (6:6, 4 body), 5. SK Kvíčovice (5:15, 0 bodů).



Skupina B: Mexiko Kozolupy – Pivní válec 3:4, To je jedno – Domažlická ESA 3:1, Krvavá tlačenka – To je jedno 1:3, Domažlická ESA – Mexiko Kozolupy 1:1, Pivní válec – Domažlická ESA 3:2, Mexiko Kozolupy – Krvavá tlačenka 2:3, To je jedno – Mexiko Kozolupy 2:2, Krvavá tlačenka – Pivní válec 2:0, Domažlická ESA – Krvavá tlačenka 0:4, Pivní válec – To je jedno 2:3. Tabulka skupiny B: 1. To je jedno (11:4, 10 bodů), 2. Krvavá tlačenka (10:5, 9 bodů), 3. Pivní válec (9:10, 6 bodů), 4. Mexiko Kozolupy (8:10, 2 b.), 5. Domažlická ESA (4:11, 1 b.).



Čtvrtfinále: Křídla sovětů – Mexiko Kozolupy 1:1 (6:5 na penalty), To je jedno – Okay lets go 2:0, Sedmikrásky – Krvavá tlačenka 2:4, Pivní válec – FIFA Street 2:0. Semifinále: Křídla sovětů – Krvavá tlačenka 0:4, To je jedno – Pivní válec 1:0. Zápas o 3. místo: Křídla sovětů – Pivní válec 3:6. Finále: Krvavá tlačenka – To je jedno 1:1 (2:3 na penalty).



Konečné pořadí turnaje: 1. To je jedno, 2. Krvavá tlačenka, 3. Pivní válec, 4. Křídla sovětů, 5. FIFA Street, 6. Sedmikrásky, 7. Okay lets go, 8. Mexiko Kozolupy, 9. Domažlická ESA, 10. SK Kvíčovice. Nejlepší střelec: Petr Mužík (Krvavá tlačenka, 10 branek). Nejlepší hráč turnaje: Kryštof Pavlík (To je jedno). Nejlepší brankář turnaje: Aleš Strolený (To je jedno).

