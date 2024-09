Jediný duel čtvrtého kola ženské divizní skupiny C se v plánovaném termínu hrál v Klatovech. V něm obraly o všechny body domácí fotbalistky tým z Hradiště u Písku. I když skóre zápasu otevřely Jihočešky, hráčky z města pod Černou věží zabojovaly, nepříznivý stav otočily a zápas dotáhly do vítězného konce. O tříbodovou trefu se postarala Adéla Veringerová.

Fotbalistky Klatov mohly jít do vedení hned na začátku utkání, které se kvůli nezpůsobilému terénu travnatého hřiště a po vzájemné dohodě obou týmů hrálo na umělce. Po hře rukou ve vápně hlavní sudí ukázal na značku pokutového kopu. Tam si postavila míč kapitánka Klatov Markéta Rajalová, ale její střelu gólmanka Hradiště vytáhla na tyč, od níž se míč odrazil před bránu. Hra se poté přelévala ze strany na stranu, ale výraznější ohrožení ani jedné gólmanky se nekonalo. A to, co přece jen mezi tři tyče zamířilo, v pohodě zlikvidovaly obě brankářky.

Tři minuty před poločasovou přestávkou se přece jen skóre měnilo. Do vedení šlo Hradiště, když chybu Klatov ve středu hřiště potrestala urostlá Michaela Sitterová. Ale domácí hráčky ještě dokázaly v první půli vyrovnat. Petra Čubanová vybídla kapitánku Markétu Rajalovou a ta nezaváhala. Skvěle tak odčinila své penaltové zaváhání z úvodu duelu. Vítězný gól Klatov vstřelila po změně stran, v 74. minutě, Adéla Veringerová, kterou po výkopu gólmanky Jitky Löffelmannové šikovně vybídla Natálie Janotová. A autorka gólu se trefila parádně ke vzdálenější tyči.

"Bojovaly jsme a tři body jsme si zasloužily," řekla po vítězném tažení fotbalová záložnice Adéla Veringerová, která vstřelila vítězný gól Klatov. A nutno podotknout, že úspěšně zakončila opravdu parádní akci. "Naty, Natálie Janotová, si zpracovala dlouhý balon od Jíti, brankářky Jitky Löffelmannové, a dala mi pěkně balon do běhu k lajně. Já jsem si ho píchla kousek dál před sebe a doběhla jsme ho. Zvedla jsem hlavu, mrkla jsem, kde je gólmanka Hradiště, a míč jsem poslala ke vzdálenější tyči," ohlédla se za klíčovým okamžikem duelu sedmnáctiletá fotbalistka. "Mám velikou radost. Mám radost z gólu a především pak z vítězství. Mám velkou radost, že mi to tam spadlo a že už jsme si nenechali dát další gól," mnula si ruce hráčka, jejíž dres zdobí osmička.

SK Klatovy 1898 - TJ Hradiště 2:1 (1:1)

Branky: 43. Markéta Rajalová, 67. Adéla Veringerová - 42. Michaela Sitterová. ŽK: 1:3 (75. Adéla Veringerová - 54. Barbora Němečková, 84. Tereza Suková, 85. Lucie Mužíková). Diváci: 30.

SK Klatovy 1898: Jitka Löffelmannová - Monika Farná, Magdalena Hrachová, Daniela Mazancová, Kristýna Lucáková, Markéta Rajalová Petra Čubanová, Adéla Veringerová, Veronika Maňasová, Lucia Elisabeth Dubská; Julie Chobotová; střídající: Natálie Janotová, Renata Klembarová, Eva Kováříková, Nikola Marková, Karolína Machková. Trenér: Jiří Pytel.

TJ Hradiště: Leona Michalcová - Lucie Mužíková, Martina Humpálová, Sára Lexová, Michaela Sitterová, Tereza Suková, Kateřina Pletková, Barbora Němečková, Martina Hliňáková, Monika Hanzalová, Alexandra Šimáková; střídající: Veronika Hynoušová, Veronika Hodíková, Martina Krupičková, Hana Sládková, Anna Kubecová. Trenér: Petr Novotný.

Autorka: Yvetta Chmelová