V neděli se ve fotbalovém areálu Tělovýchovné jednoty Sušice uskutečnil velký fotbalový den všech členů a příznivců sušického fotbalu s názvem „Fotbal pro Jindru“. To vše za jediným cílem. A sice vybrat co nejvíce peněz a podpořit Jindřicha Hlaváče, sušického občana a milovníka Šumavy, kterého před lety postihla vážná a finančně nákladná nemoc.

Celý tento den měl být setkáním a přátelskou konfrontací současných hráčů všech věkových kategorií včetně těch bývalých, což je vždy velmi vzácná chvíle. Na stadionu v Sušici se sešla celá řada lidí a počet, který do areálu TJ Sušice dorazil, předčil všechna očekávání.

Na umělém trávníku se odehrála celkem tři utkání. První duel celého dne měli na starost ti nejmenší. Fotbalisté přípravky a mladších žáků předvedli vyrovnaný boj a za veliké podpory fanoušků, rodičů,a dokonce i sušického kotle, podali skvělé výkony. V závěru si každý z nich mohl kopnout penaltu na jedničku A týmu Františka Míčka, což byl pro všechny nadějné hráče veliký zážitek.

Zápas nejmenších podpořil na dálku i aktuálně nejúspěšnější odchovanec TJ Sušice – Jurij Medvěděv, který nyní nastupuje na Slovensku za bratislavský Slovan. Medvěděv se z důvodu velké vytíženosti nemohl osobně dostavit, a tak žáčkům nechal zaslat alespoň své podepsané kartičky.

Do druhého utkání nedělního dne nastoupili hráči starších žáků a dorostu. Zde bylo zajímavé hlavně to, že se podařilo na hřišti vidět souboj bratrů Myslíků i Pivetzů, přičemž oba dnes nastupují v jiných kategoriích či týmech. Na závěr se na jednom hřišti utkalo třicet dospělých, týmy byly tvořené z hráčů áčka, béčka i bývalého C týmu. Na trávníku se proháněli i zástupci sušického kotle. Byla to zábavná podívaná a utkání nakonec skončilo spravedlivou remízou 5:5.

Po dobu celého dne bylo pro všechny hráče i fanoušky připraveno občerstvení, které dodal Hotel Gabreta. Lidé si mohli za dobrovolný příspěvek koupit svařák, lahodnou gulášovku nebo třeba Šumavěnku.

Velké poděkování patří místnímu rodinnému podniku a také panu Staňkovi za prostory a absolutní podporu této vydařené akce. Když organizátoři v odpoledních hodinách sečetli vybrané peníze, nemohli tomu uvěřit. Vybralo se 82 800 Kč. Tato částka několikanásobně předčila veškerá očekávání a v mnohých vyvolala velké emoce a dojetí. Sám Jindra Hlaváč, který se akce také zúčastnil, informaci o celkové částce nemohl do večera rozdýchat.

Je skvělé vidět, že se lidé dokáží spojit a pomáhat druhým. Doufejme, že se z tohoto předvánočního setkání stane tradice.

Autoři: Martin Kalný, Martin Mangl