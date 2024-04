OHLASY Z PŘEBORU: Nýrsko doma obralo lídra, Vejprnice i Rapid získaly tři body

Ve druhém poločase se v domácích barvách prosadil už jen zbývající Jan Pek, jenž zužitkoval nařízenou penaltu po faulu na unikajícího Michaela Azilinona. Hosté v Psárech vytěžili z minima maximum. Ze dvou pološancí (po jedné šanci v každém poločase) vstřelili dva šťastné góly. „Do zápasu jsme dobře vstoupili, brzy se ujali vedení a zápas měli pod kontrolou. Během první půle jsme přidali další branky a utkání tím rozhodli. Soupeř byl díky vývoji prvního poločasu odevzdaný a zápas se pak už víceméně jen dohrával," svěřil se třígólový hrdina střetnutí s Pšovkou Mělník Lukáš Pouček.

„Čekal nás soupeř, jemuž jsme po podzimním zápase na jeho hřišti měli co vracet. Měli jsme výborný vstup do zápasu a de facto už samotného začátku jsme diktovali tempo hry a vytvářeli si šance. Byli jsme jednoznačně lepším mužstvem, a o našem vítězství rozhodli už v prvním dějství," hodnotil mač trenér Rapidu Danilo Antič s tím, že ve druhém poločase se jeho tým už víceméně šetřil na středeční pohárový souboj s Rejšicemi. Ten je na programu od 17 hodin na hřišti SK Rejšice a jde v něm o postup do semifinále Poháru.

SK Rapid Psáry - FK Pšovka Mělník 6:2

Poločas: 5:1. Branky: 8., 24. a 27. Pouček, 36. Proskočil, 39. L. Kalous, 51. J. Pek z penalty - 38. Pokorný, 73. Svoboda. Rozhodčí: Brožek - Štefan, Týče. ŽK: 2:0 (68. Jan Pek, 76. Ondřej Pek). Diváci: 220. Sestava SK Rapid Psáry: Foferka - Kováč, Ondřej Pek, Mikyska (56. Půlpán), Ondřej Kalous, Krasnyanyk, Azilinon, Lukáš Přeučil (56. Pospíšil), Proskočil (46. Jan Pek), L. Kalous, Pouček (46. Studnička). Trenér: Danilo Antič. Sestava FK Pšovka Mělník: Matěka - Beneš, Eder (59. Svoboda), Studený, Grabmüller, Šmíd, Mihalík, Chytil, M. Havel (72. Bláha), J. Havel, Pokorný. Trenér: Jiří Kaiser.

