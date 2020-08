Blížil se konec prvního poločasu, stav zápasu, který se hrál za neutuchajícího slunečního záření, byl 0:0. A ve 42. minutě to přišlo. Domácí Tomáš Matějka po jednom ze soubojů utrpěl vážnou zlomeninu nohy. „Utkání jako takové se mi ani nechce hodnotit. Tomáš bohužel v nevinném vzdušném souboji spadl tak smolně, že utrpěl vážnou zlomeninu nohy. Až ke střídačce bylo slyšet, jak mu v ní praskaly kosti,“ smutnil den po sobotním zápase trenér Hrádku u Sušice Jiří Brabec.

Jednatřicetiletý Matějka, jenž patří ke klíčovým hráčům účastníka I. A třídy, tak bude delší dobu bez fotbalu. „Připravuje se na operaci a nerad to říkám, ale vypadá to, že s fotbalem skončí úplně. Už předtím byl dlouhodobě zraněný a vracel se do formy a teď tohle,“ posteskl si kouč.

A aby toho nebylo málo, ještě předtím se nepříjemně zranil i nýrský obránce Jan Čanecký, který si rovněž nešťastně poranil koleno. Zápas se tak po domluvě trenérů obou týmů nakonec nedohrál. „Hráči, kteří byli blízko oběma událostem, už pak ani nechtěli hrát. A já se jim nedivím,“ doplnil Brabec.