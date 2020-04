Svěřenci trenéra Karla Kalivoda nakonec zakončili sezonu, kterou výrazně poznamenala pandemie koronaviru, na sedmém místě. Nýrsko společně s Rapidem (jako jediné) odehrálo pouze podzim. Vzájemná konfrontace s týmem ze západočeské metropole v rámci prvního jarního kola byla totiž kvůli nezpůsobilému terénu hrací plochy odložena (a nakonec zrušena).

Úvod ročníku zastihl svěřence trenéra Karla Kalivody v brilantním rozpoložení. V šesti zápasech vybojoval tým z Klatovska 17 bodů. „Začali jsme velmi dobře. Řekl bych, že jsme se ještě vezli na vítězné vlně z jara loňské sezony, které nám také vyšlo,“ uvedl kouč Nýrska.

Jenže pak přišla drtivá porážka ve Stříbře (0:4) a celá řada zranění, která ovlivnila výsledky zbývajících zápasů první poloviny sezony. „Porážka ve Stříbře mě mrzí. Tento zápas nám měl ukázat, jak na tom skutečně jsme. Bohužel jsme v tomto utkání už nebyli kompletní a to se také projevilo. Nutno říct, že Stříbro vyhrálo zcela zaslouženě a jako jediné nás za celý podzim přehrálo,“ uznal kouč sílu protivníka.

Jak trenér Kalivoda nakousl, jeho tým trápila na podzim celá řada zranění. Během půlroku Nýrsko přišlo o Kadlece, Karla Kalivodu mladšího, Brože, Lucáka a také beka Čaneckého. „U prvních dvou jmenovaných hráčů se jedná o zranění dlouhodobějšího charakteru. Oba si přetrhali vazy v kotníku. Milan Lucák se dal na závěr podzimní sezony dohromady, ale nevíme, jestli nám pomůže i na jaře,“ říkal na konci roku trenér Kalivoda. A ne, Lucák by týmu už nepomohl, i kdyby se jaro odehrálo. Přestup na Chodsko byl totiž v zimní pauze zpečetěn.

A další důvody poklesu formy v závěru podzimu? „Určitě tréninková úroveň. Máme to tak každý rok, ale se změnou času nemáme kde trénovat. Párkrát jsme sice byli pod umělým osvětlením v Janovicích nad Úhlavou, ale to i vinou různých absencí nebylo ono. A ačkoliv se obvykle k výkonům sudích nijak zvlášť nevyjadřuji, některé zápasy byly jejich rozhodováním značně ovlivněny. Třeba ten s Meclovem,“ podotkl kouč Okuly.

Kalivoda se však na všem snažil hledat i pozitiva. „Šanci dostali mladí hráči, kteří ukázali, že na krajský přebor mají,“ byl rád trenér, jenž se na závěr také vyjádřil k rozhodnutí výkonného výboru Fotbalové asociace o předčasném ukončení amatérských soutěží.

„Samozřejmě nás tohle rozhodnutí mrzí. Sice jsme měli hodně zraněných hráčů, ale jako fotbalisté jsme se na jaro těšili. Bohužel to dopadlo takhle a musíme se s tím popasovat. Rozhodnutí asociace však vnímám jako velmi pozitivní. Kluci chodí do práce, po zmírnění opatření tam mnozí budou trávit určitě daleko více času a nepřijde mi reálné, aby se pak sezona dohrávala po vzoru anglických soutěží. Na to prostě amatérský fotbal nemá kapacity,“ tvrdí Kalivoda.

„Fotbal je fotbal, ale nejdříve se musí svět uzdravit. Myslím si, že budeme rádi, když zahájíme kvalitní letní přípravu na další ročník,“ doplnil trenér Okuly.

FK OKULA NÝRSKO – SEZONA 2019/2020

Bilance celkem: 7. místo (15 zápasů, 8 výher, 1 výhra na penalty, 2 prohry na penalty, 4 porážky, skóre 35:23, 28 bodů).

Bilance doma: 7. místo (7 zápasů, 5 výher, 1 prohra na penalty, 1 porážka, skóre 16:7, 16 bodů).

Bilance venku: 5. místo (8 zápasů, 3 výhry, 1 výhra na penalty, 1 prohra na penalty, 3 prohry, skóre 19:16, 12 bodů).

Nejlepší střelci: Imrich Varga, Tomáš György (oba 9 branek).

Nejvíce žlutých karet: Ondřej Kadlec (7 žlutých karet).