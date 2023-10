V úterý se v útulné Hospůdce v ofsajdu na hřišti na klatovském Rozvoji uskutečnila valná hromada členů SK Klatovy 1898. Na schůzi se řešilo několik věcí, ale nejdůležitějším bodem setkání jednoho z nejstarších fotbalových klubů v České republice byla volba výkonného výboru spolku.

Jindřich Sojka zůstává šéfem SK Klatovy 1898. | Foto: Deník/Milan Kilián

„Děkuji všem členům stávajícího výkonného výboru našeho klubu za práci, kterou odvedli. Nebylo jí málo a já si jí velice vážím,“ poděkoval před odvoláním výboru předseda SK Klatovy 1898 Jindřich Sojka. Přítomní se ještě seznámili s hospodařením klubu a schválili účetní uzávěrku za rok 2022.

FOTO: Hattrick Chobotové na body nestačil, klatovské fotbalistky přezimují páté

Poté místopředseda klubu Jiří Jánský, který schůzi vedl, účastníky valné hromady vyzval k odvolání stávajícího výkonného výboru a seznámil přítomné s návrhem složení nového sedmičlenného výkonného výboru spolku. Do něj pak byli jednomyslně zvoleni pánové Jindřich Sojka, Jiří Jánský, Jiří Vondra, Jan Potužník, Josef Dlesk, Jan Herman a také Yvetta Chmelová.

Musíme udělat minimálně bod, velí rokycanský gólman před derby v Klatovech

Jaká by to byla schůze bez diskuze, a tak i při valné hromadě klatovských fotbalistů na ni došlo. Při ní se živě debatovalo samozřejmě o fotbale a o fungování klubu. Přispěl i dlouholetý hospodář klubu Miloslav Jarošík, který v roli pokladníka skončil. „Je to až neuvěřitelné, ale už je to dvanáct let, co jsem začal fungovat ve vedení klubu. Ale rozhodl jsem se, že už dál z osobních a časových důvodů funkcionařit v klubu nebudu,“ vysvětlil Miloslav Jarošík, který se nejen staral o klubové peníze, ale také pravidelně usedal za mikrofon a jeho hlas slýchávali diváci a fotbalisté při zápasech mužů.

„Klatovskému fotbalu přeji hodně štěstí a samozřejmě jej budu sledovat, bude napořád v mém srdci,“ uvedl Miloslav Jarošík, který začal fungovat ve vedení klubu v době, kdy se stal předsedou spolku již zmiňovaný Jindřich Sojka. A ten bude šéfem klubu dál. Výkonný výbor si jej totiž poté zvolil jednomyslně do svého čela. Místopředsedy jsou Jiří Jánský a Jiří Vondra.

Jindřich Sojka zůstává šéfem SK Klatovy 1898.Zdroj: Deník/Milan Kilián

„Děkuji členům spolku za projevenou důvěru a věřím, že se nám v příštích letech podaří udržet klatovský fotbal minimálně na stejné úrovni, v jaké se nyní nachází. Nebude to lehký úkol, neboť nás nečeká ekonomicky jednoduché období. Nemůžeme všechno zvládnout bez podpory a pomoci všech členů klubu a příznivců, proto bych vás chtěl požádat nejen o shovívavost, neboť řadu úkolů nelze splnit ihned, ale i o podporu a pomoc.“ uvedl bezprostředně po skončení valné hromady staronový předseda SK Klatovy 1898 Jindřich Sojka.

S využitím klubové zprávy SK Klatovy 1898

Okresní disciplinárka trestala fotbalisty za úder do prsou i chycení pod krkem