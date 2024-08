Chytáte i hrajete v útoku. Kde se cítíte nejkomfortněji? V útoku je to pro mě méně stresující, protože když něco pokazím, je za mnou spousta spoluhráček, které to mohou zachránit. Ale v bráně jsem fotbalově vyrostla, takže tam je to pro mě přirozenější. V poslední sezoně jsem častěji hrála v útoku.

Co vás lákalo dělat průvodkyni na zámku v Červeném Poříčí?

Dělám ji od patnácti let a mám to v místě bydliště, což je pro mě výborné. Máme výborný kolektiv, takže mě to baví. V patnácti jsem neměla extra prioritu ve výběru brigády, ale hodně mi sedlo prostředí, kasteláni, zaměstnanci a ostatní průvodci. Každý rok se strašně ráda vracím.

Co vás zaujalo z historie zámku?

Zaujalo mě, že je v místě bydliště. Místní berou zámek jako samozřejmost, ale mě zajímala jeho historie, co tam bylo, je a bude.

Jak jste se dostala k amatérskému divadlu?

Prvopočátky mám od základní školy v zájmovém kroužku. Hraju v amatérském divadle v Nezdicích. Vždy jsem se chtěla dostat k amatérskému divadlu, ale neměla jsem kontakty. Později jsem se k němu dostala přes přítele. Začala jsem teprve vloni.

Lákala by vás role ve filmu nebo v seriálu?

Upřímně asi ne. Dělam to pro zábavu, hlavně vesnické pohádky.

Jaké role hrajete?

Minulý rok jsme hráli pohádku o loupežnících a v ní jsem hrála jednu z loupežnic. V představení Doba kamenná jsem hrála náčelníkovou.

Kolik máte představení za rok? Jak dlouho zkoušíte?

Zkoušíme od jara, záleží na domluvě. Hrajeme dvě představení v létě.

Ráda fotíte. Co je vaším objektem zájmu?

Zajímavá otázka. Fotím, co zrovna vidím. Snímky pořizuji na telefon, takže ho vytáhnu, když vidím něco hezkého. Fotky pak prezentuju na instagramu.