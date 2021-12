Svěřenci trenéra Michala Bílka postupně vyzvou třetiligový Písek (8. ledna dopoledne) a pak také účastníky druhé nejvyšší soutěže Příbram (12. 1. odpoledne) a Ústí nad Labem (15. 1. dopoledne).

V následujícím týdnu 17. ledna by se měli plzeňští fotbalisté, pokud to situace kolem koronaviru dovolí, vydat na herní kemp do španělské Estepony. V letovisku na pobřeží Středozemního moře jsou v plánu další tři přípravné zápasy se zahraničními celky.

„Jména soupeřů jsou v tuto chvíli ještě ve fázi jednání a budou představena později,“ doplnil mluvčí Viktorie.

Termíny byly předběžně stanoveny na 20., 23. a 27. ledna. Po posledním z nich se vracejí domů, už 5. února totiž přivítají v české lize nováčka z Hradce Králové.