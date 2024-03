Béčko Jesenice na úvod jara přehrálo zálohu Jílového, kapitán chválil mladíky

Až pak začali hrát i Jeseničtí, ale do vážnější šance se stále nemohli dostat. Ve druhé polovině úvodní půle už to byli naopak slávisté, kteří tlačili a diktovali tempo hry. Dominik Novotný ale v úniku teplýšovického brankáře nepropálil a podobně si vedl i Jan Bureš. Pak to zkoušel znovu výborně hrající Novotný, ale jeho střela rozezvonila pouze tyč hostující brány. A tak přišel trest. Těsně před pauzou Jeseničtí vyrobili v pokutovém území faul a rozhodčí bez vahání ukázal na penaltový puntík. Pokutový kop pak bezpečně proměnil Štěpán Průcha.

I. B třída Středočeského kraje, skupina D (17. kolo): SK Slavia Jesenice - TJ Sokol Teplýšovice 3:4.Zdroj: Deník/Martin Mangl

Trenér Pavel Zdanovec udělal hned v poločasové přestávce dvě změny v sestavě. A byl to dobrý tah. Hřiště opustili Martin Beneš a Antonín Novák, do hry naopak přišli hladoví mladí buldoci Václav Bradáč a Sebastian Karas. Domácí bylo najednou plné hřiště a hned ve 47. minutě se slušně zaplněné ochozy dočkaly kontaktní branky. Jejím autorem nebyl nikdo jiný než Dominik Novotný, který po přihrávce za obranu nabral rychlost a rozvlnil síť. Vyrovnat pak mohl střídající Sebastian Karas, ale ze čtyř metrů trestuhodně překopl.

A tak přišel trest. Další a smrtící. Další nedůraz v domácí obraně potrestal svým druhým gólem v zápase vzrůstem malý, ale agilně hrající Pavel Breburda, který Maškovi zahrál na housle a šel se radovat. O tři minuty později udeřila i Slavie, konkrétně opět Dominik Novotný, který nadvakrát překonal jinak skvěle chytajícího a fanouškům na nervy brnkajícího brankáře hostů. Modří se nadechovali k náporu, zazdili další dvě velké příležitosti, ale sami inkasovali počtvrté. Opět velmi zbytečně po nedůrazné práci bránících hráčů. Trefa Václava Bradáče z 81. minuty už pak znamenala jen konečnou úpravu skóre.

Z našeho výkonu jsem cítil nervozitu, bručel trenér dorostenců Jesenice

„Pokud budeme takto vlažně vstupovat do začátků zápasů, nezasloužíme si bodovat. Dostávali jsme se do správného tempa pomalu, a i když jsme měli dostatek příležitostí utkání otočit, zradila nás koncovka i v těch největších příležitostech. Střela do tyče ještě může být brána jako smůla, ale přestřelit prázdnou bránu z pěti metrů a neproměnit další tři nájezdy na brankáře, to už hraničilo s lehkovážností. Doufám, že byl tento zápas pro všechny varováním a přístup hráčů bude v dalších kolech jiný," uvedl kouč Pavel Zdanovec.

Jesenice navzdory nečekané porážce zůstává i nadále na prvním místě tabulky déčkové skupiny I. B třídy Středočeského kraje, ale bodově se na ni dotáhly Uhlířské Janovice i Říčany. Šanci na reparát mají slávisté už v neděli od 16.30 na hřišti SK Olbramovice. Na podzim Slavia vyhrála 2:1.

Poločas: 0:2. Branky: 47. a 61. D. Novotný, 81. Bradáč - 14. a 58. Breburda, 43. a z penalty a 68. Průcha. Rozhodčí: Šteberl - Sandev, Pejša. ŽK: 3:4 (32. R. Kuchta, 42. D. Pešl, 45. Kubec - 32. a 90+5. Vyhlídal, 35. Suk, 56. Hruška). ČK: 0:1 (90+5. Vyhlídal). Diváci: 60. Sestava SK Slavia Jesenice: Mašek - Kubec, Beneš (46. Bradáč), Bureš, Kopa, Dominik Novotný, Novák (46. Karas), David Pešl (70. Radek Pešl), Rak (78. Obermajer), Štěpánek, Robert Kuchta. Trenér: Pavel Zdanovec. Sestava TJ Sokol Teplýšovice: Pazourek - Stěhule (76. Čmereka), Kubálek, Král, Suk, Mrha, Radek Hruška, Průcha (70. Rynda), Jan Hruška, Breburda (86. Zelenka), Vyhlídal. Trenér: Roman Sedlařík.

