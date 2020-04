KAREL KŘÍŽEK, 60 LET

Bývalý vynikající hráč, nyní rovněž výborný trenér mládeže a sekretář klubu, působí s výjimkou základní vojenské služby, kterou absolvoval v tehdejším divizním Nýrsku, stále ve svém mateřském klubu. Tento vynikající obránce byl v 80. a 90. letech minulého století velkou oporou a kapitánem mužstva, které se několikrát probojovalo až do krajského přeboru.

Fotbal hrál aktivně až do padesáti let, mimo to hrával také lední hokej. „Prostě bez Karla Křížka si to v Lubech už hezkou řádku let nedovedeme představit,“ uvedl za TJ Start Luby Radek Pikhart.

„Výkonný výbor klubu přeje Karlu Křížkovi do dalších let hlavně pevné zdraví, a ještě hodně životních a sportovních úspěchů,“ dodal ve zprávě Pikhart.

K blahopřání se připojil také výkonný výbor Okresního fotbalového svazu Klatovy (OFS Klatovy). „Velmi si vážíme dlouholeté obětavé práce Karla Křížka ve funkci sekretáře fotbalového klubu TJ Start Luby a též vysoko hodnotíme také jeho podíl na bezproblémovém chodu tohoto klubu, dlouholeté práci s mládeží a podílu jubilanta na rozvoji fotbalu v Pošumaví,“ řekl za OFS Klatovy sekretář a fotbalový rozhodčí Miroslav Sedlmaier.

VÁCLAV KEŘLÍK, 50 LET

Se jménem dalšího jubilanta Václava Keřlíka je neodmyslitelně spojena fotbalová a sportovní činnost v Janovicích. Čerstvý padesátník zasvětil fotbalu v tomto klubu celý svůj dosavadní život. Dlouhá léta předává své bohaté hráčské i trenérské zkušenosti výchově mládeže.

Díky své píli a zarputilosti vychoval již několik generací fotbalistů, kteří se prosadili nejen v místních Janovicích, ale i ve vyšších soutěžích. Už od dětství hrál fotbal, a přestože již slaví padesáté narozeniny, je stále platným hráčem A-týmu v zápasech okresního přeboru.

V současné době z pozice předsedy klubu FK Dukly Janovice má velké zásluhy na chodu oddílu. „Spolupracovníci z výkonného výboru a všichni hráči Dukly Janovice přejí svému předsedovi a jubilantovi všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví a elánu do další práce ve prospěch fotbalu v Janovicích,“ poblahopřál celý janovický klubu. „K blahopřání se také připojuje výkonný výbor OFS Klatovy,“ dodal Miroslav Sedlmaier.