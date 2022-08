„Byl to ohromně těžký zápas fyzicky i mentálně. Hlavně poté, kdy jsme po vyrovnané partii se Šeriffem dostali gól z pokutového kopu, což domácí trochu dostalo na koně. Bylo důležité, že jsme rychle zareagovali vyrovnáním a dostali se zpět do hry. Pak jsme zápas otočili. Je to strašně cenné vítězství,“ říkal Bucha v pozápasovém rozhovoru pro klubový web.