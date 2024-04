„Do Bohutína jsme si přijeli pro tři body a začátek zápasu tomu také nenasvědčoval. Od první minuty jsme drželi míč na svých kopačkách a soupeře víceméně k ničemu nepustili. Ano, byly tam nějaké momenty, kdy se balon dostal před naší bránu, ale to jen proto, že jsme si s ním příliš dlouho hráli a vlastní chybou to soupeři umožnili. Do poločasu jsme dali dvě branky, kdy se prosadili mladíci Rabiňák s Kebluškem, a tak i první půle skončila," popisoval jesenický lodivod Roman Škrabal první poločas, který skončil výsledkem 2:0.

Ta ve druhém dějství nakonec nezafungovala, i když výkon zdaleka nepřipomínal dění na hřišti v úvodním poločase. „Co se týče druhé půle, tak to musím klukům vytknout… šli tam jako mistři světa s míněním, že jim výsledek zřejmě sám spadne do klína. Toho soupeř využil a díky naši chybě se mu podařilo snížit," lamentoval kouč staršího dorostu Slavie.

Vypadalo to na nápor Bohutína, ten ale otupil Anton Hakman, jenž přidal třetí gól Jesenice. „Vzal to na sebe a jeden na jednoho nedal gólmanovi šanci," chválil Škrabal posilu mužstva. A jak se později ukázalo, jeho trefa nakonec byla tou poslední - Jeseničtí zvítězili 3:1. „Za vítězství jsme pochopitelně rádi, ale štve mě ještě přístup ke konci zápasu. Udělali jsme totiž všechno proto, abychom to ještě v posledních minutách zbytečně zdramatizovali. Domů jsme si nakonec odvezli tři body, na jaře jsme stoprocentní, ale náš výkon mě stále nenaplňuje. Kluci mají rozhodně na víc, jen to stále někde vázne," doplnil kouč.

