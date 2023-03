Fotbalistům Jiskry Domažlice se nedělní zápas se Zbuzany, který se hrál v pražské Hostivaři, vůbec nevydařil a utrpěli první jarní porážku, která je stála vedení v tabulce. Ale daleko víc mrzí to, že hosté nevyužili téměř hodinovou přesilovku po vyloučení Etemikeho.

Fotbalisté domažlické Jiskry prohráli v 19. kole v Hostivaři s týmem Zbuzan 0:3. | Foto: Jiří Pojar

Hattrickem se o porážku zasloužil Petr Hampl, který poslal svůj tým do vedení už v první půli, když ve 34. minutě pohotově doklepl do sítě gólmanem Čerepkem vyražený míč. Po přestávce přidal další góly po brejcích.

„My jsme se hnali za vyrovnáním, soupeř dvakrát utekl a skóroval. Měli jsme ty akce přerušit,“ nechápal domažlický kouč Pavel Vaigl.

Ale zodpovědnost za porážku vzal i na sebe. „Netrefil jsem sestavu,“ uznal kouč Jiskry. Litoval především toho, že při absenci Zajíčka posunul Došlého do útoku.

„Přitom on hrál předchozí zápasy z lajny dobře, v útoku to bylo špatné. Ani Martin Rychovský na pravém kraji zálohy nebylo to pravé,“ litoval Vaigl svého rozhodnutí.

„Změna musela přijít, ale měla být jiná,“ říkal Vaigl s tím, že se hrálo na špatném hřišti, ale na to se vymlouvat nechtěl. „Vždyť jsme se ani do žádné šance nedostali, i když jsme měli převahu,“ dodal domažlický kouč.

Zbuzany - Jiskra Domažlice 3:0

Poločas: 1:0.

Branky: 34., 72. a 76. Hampl.

Rozhodčí: Hanousek – Šťastný, Linhart. ŽK: Etemike – Fedak, Došlý, Dvořák, Pavlík. ČK: Etemike (Zb. 33.). Diváků: 100.

Domažlice: Čerepko – Fedak (60. Černý), Teršl (79. Sojka), Vávra (67. Bílik), Mlynařík – Rychnovský (79. Holík), Mužík, Pavlík, Aubrecht (79. Soběhart) – Došlý, Dvořák.