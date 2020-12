Její příběh je i dál zajímavý, přes plzeňskou Viktorii se dostala do pražské Sparty. Teď už čtvrtým rokem patří k tahounům konkureční Slavie, ale i české reprezentace fotbalistek, která zítra v Chomutově zakončí kvalifikaci o mistrovství Evropy 2022 v Anglii zápasem proti Moldavsku.

„Myslím si, že to bude podobné utkání jako s Ázerbájdžánem. Věřím, že se na to dobře připravíme,“ připomněla Tereza Krejčiříková na svazovém webu poslední vystoupení českého týmu. V něm rovněž v Chomutově svěřenkyně trenéra Karla Rady porazily Ázerbájdžán 3:0, když jednu z branek dala právě Krejčiříková.

U vysoké výhry 7:0 na úvod celé kvalifikace loni v srpnu v moldavském Kišiněvě ale kvůli zranění chyběla. „Byla to náročná cesta, byla jsem asi na třech operacích s kolenem. Poslední půlrok je to lepší a dává se to dohromady. Jsem ráda, že hraji v klubu a že jsem se dostala i na tento sraz,“ říkala 24letá rodačka z Klatov, když se v červenci zase po čase objevila na reprezentačním srazu.

Teď už je zase součástí českého týmu. Ten na sebe bere v zápase s Moldavskem, které má na kontě jen tři body za vítězství 3:1 s Ázerbájdžánem, roli favoritek. Určitou nevýhodou však může být chybějící zápasová praxe, jelikož česká liga je přerušena, a s výjimkou legionářek většina hrála naposledy v národním dresu před měsícem proti Ázerbájdžánu.

„Jsem ráda, že jsme poslední tři týdny mohly alespoň trénovat. Samozřejmě ty zápasy nám nikdo nenahradí, ale snažily jsme se hrát mezi sebou a trochu zápasy alespoň simulovat,“ prozradila záložnice Slavie Praha. V jejím dresu ji pak čeká Liga mistrů proti Fiorentině. Ale nejdřív musí zvládnout reprezentační misi.